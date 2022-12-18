Цікаво, що ви зможете відчути зміни на кількох рівнях: вони будуть як позитивні, так і негативні. Розповідаємо більше, що станеться, якщо відмовитись від вживання чаю.

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Що буде, якщо не пити чай

Зуби стануть білішими

Якщо ви віддавали перевагу не надто якісному чаю, який приправляють барвниками, ваші зуби теж трохи "підфарбовувались". Після припинення вживання темного напою, ви маєте змогу безкоштовно висвітлити зуби на 1 – 2 тони протягом місяця.

Ви відчуєте втому

Пам'ятаємо, що чай належить до тонізувальних напоїв, адже містить у складі кофеїн, який гарненько бадьорить. Відмовившись від стимулятора, серцебиття нормалізується, тож і потоки крові сповільнюються, а ви почуваєтесь більш в'ялим та втомленим. Також можливе зниження концентрації уваги і тимчасові проблеми з пам'яттю. З позитивного: ці відчуття будуть турбувати недовго, адже організм за кілька днів адаптується і звикне жити без підмоги кофеїну.

Можливе зменшення ваги

Ця перевага доступна для тих, хто зловживав цукром та смаколиками до чаю. Відмовляючись від напою, ви відмовляєтесь і від зайвої порції калорій, тож можете без зайвих зусиль покращити форму.



Що станеться, якщо відмовитись від чаю / Фото Pexels

Прискорене старіння

На жаль, разом з відмовою від чаю ви втрачаєте і дозу унікальних антиоксидантів, які борються з вільними радикалами та слугують щитом від пришвидшеного старіння. Вихід все ж є! Антиоксиданти можна легко знайти в інших продуктах: овочі, фрукти, гіркий шоколад.

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Більше тривоги, менше сну

Окрім тонізувального ефекту, чай дозволяє отримати натуральні релаксанти. Тож разом з відчуттям втоми прийдуть головні болі, дратівливість, погіршення сну і ланцюгова реакція почне діяти. Тут, як і з втомою, набираємось терпіння і чекаємо, організм сам все зробить та підлаштується до нової реальності.