Бурий жир становить приблизно 5% від маси тіла новонародженого та знаходиться в районі шиї, нирок, уздовж верхньої частини спини, на плечах. Що таке бурий жир та яку функцію він виконує в організмі, розповідає педіатр.

Адаптуватись до холодного позаматкового середовища дитинці після народження – не просте завдання, повідомляє сімейна лікарка та педіатр та сертифікована консультантка з грудного вигодовування Анна Сєрова. Крім того, у новонароджених відсутня розвинена скелетно-м'язова маса, щоб підтримувати температуру тіла шляхом тремтіння (тремтячого термогенезу), який є важливим джерелом тепла у дорослих, які зазнали впливу холоду.

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Тут на допомогу приходить бурий жир.

Що таке бурий жир

Бура жирова тканина або бурий жир – спеціалізований тип жирової тканини, у якій окиснення жирів відбувається для отримання тепла

Назву цей тип жиру отримав через свій специфічний вигляд. Свій колір він отримав завдяки великій кількості кровоносних судин. Накопичується такий жир в шиї, пахвових западинах, спині, середостінні, животі та стегнах новонародженого. До речі, саме він складає приблизно 5% маси тіла немовляти. Проте з віком його кількість суттєво зменшується.

Як працює бурий жир

Такий вид жирової тканини допомагає дитині підтримувати температуру тіла, особливо в холодну пору року. Річ в тім, що окремі клітини заповнені мітохондріями – органелами всередині клітин, які виробляють тепло (повертаючись до шкільної біології: мітохондрії є "електростанцією" клітини та виробляють енергію за допомогою синтезу АТФ).

Цікавий факт: кількість цього унікального виду жирової тканини більше у дітей на грудному вигодовуванні.

Коли немовля піддається впливу низьких температур, саме ці клітини й активують свої мітохондрії та починають виділяти тепло. Це виробництво тепла допомагає зігріти дітей навіть при низьких температурах.