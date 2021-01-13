Що таке бурий жир та як він допомагає новонародженим: пояснення лікарки-педіатра
Бурий жир становить приблизно 5% від маси тіла новонародженого та знаходиться в районі шиї, нирок, уздовж верхньої частини спини, на плечах. Що таке бурий жир та яку функцію він виконує в організмі, розповідає педіатр.
Адаптуватись до холодного позаматкового середовища дитинці після народження – не просте завдання, повідомляє сімейна лікарка та педіатр та сертифікована консультантка з грудного вигодовування Анна Сєрова. Крім того, у новонароджених відсутня розвинена скелетно-м'язова маса, щоб підтримувати температуру тіла шляхом тремтіння (тремтячого термогенезу), який є важливим джерелом тепла у дорослих, які зазнали впливу холоду.
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Тут на допомогу приходить бурий жир.
Що таке бурий жир
Назву цей тип жиру отримав через свій специфічний вигляд. Свій колір він отримав завдяки великій кількості кровоносних судин. Накопичується такий жир в шиї, пахвових западинах, спині, середостінні, животі та стегнах новонародженого. До речі, саме він складає приблизно 5% маси тіла немовляти. Проте з віком його кількість суттєво зменшується.
Як працює бурий жир
Такий вид жирової тканини допомагає дитині підтримувати температуру тіла, особливо в холодну пору року. Річ в тім, що окремі клітини заповнені мітохондріями – органелами всередині клітин, які виробляють тепло (повертаючись до шкільної біології: мітохондрії є "електростанцією" клітини та виробляють енергію за допомогою синтезу АТФ).
Коли немовля піддається впливу низьких температур, саме ці клітини й активують свої мітохондрії та починають виділяти тепло. Це виробництво тепла допомагає зігріти дітей навіть при низьких температурах.
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