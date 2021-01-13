Бурый жир составляет примерно 5% от массы тела новорожденного и находится в районе шеи, почек, вдоль верхней части спины, на плечах. Что такое бурый жир и какую функцию он выполняет в организме, рассказывает педиатр.

Адаптироваться к холодному позадиматочного среды ребенку после рождения – не простая задача, сообщает семейная врач и педиатр и сертифицирована консультантка по грудному вскармливанию Анна Серова. Кроме того, у новорожденных отсутствует развитая костно-мышечная масса, чтобы поддерживать температуру тела путем дрожание (дрожащего термогенеза), который является важным источником тепла у взрослых, подвергшихся воздействию холода.

Читайте також: Психическое здоровье и еда: врачи рассказали, какие продукты полезны для мозга

Здесь на помощь приходит бурый жир.

Что такое бурый жир

Бурая жировая ткань или бурый жир – специализированный тип жировой ткани, в которой окисления жиров происходит для получения тепла

Название этот тип жира получил из-за своего специфического вида. Своим цветом он обязан большим количеством кровеносных сосудов. Накапливается такой жир в шее, подмышечных впадинах, спине, средостении, животе и бедрах новорожденного. Кстати, именно он составляет примерно 5% массы тела младенца. Однако с возрастом его количество существенно уменьшается.

Как работает бурый жир

Такой вид жировой ткани помогает ребенку поддерживать температуру тела, особенно в холодное время года. Дело в том, что отдельные клетки заполнены митохондриями – органеллами внутри клеток, которые производят тепло (возвращаясь к школьной биологии: митохондрии являются "электростанцией" клетки и производят энергию с помощью синтеза АТФ).

Интересный факт: количество этого уникального вида жировой ткани больше у детей на грудном вскармливании.

Когда младенец подвергается воздействию низких температур, именно эти клетки активируют свои митохондрии и начинают выделять тепло. Это производство тепла помогает согреть детей даже при очень низких температурах.