Что такое бурый жир и как он помогает новорожденным: объяснение врача-педиатра
Бурый жир составляет примерно 5% от массы тела новорожденного и находится в районе шеи, почек, вдоль верхней части спины, на плечах. Что такое бурый жир и какую функцию он выполняет в организме, рассказывает педиатр.
Адаптироваться к холодному позадиматочного среды ребенку после рождения – не простая задача, сообщает семейная врач и педиатр и сертифицирована консультантка по грудному вскармливанию Анна Серова. Кроме того, у новорожденных отсутствует развитая костно-мышечная масса, чтобы поддерживать температуру тела путем дрожание (дрожащего термогенеза), который является важным источником тепла у взрослых, подвергшихся воздействию холода.
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Здесь на помощь приходит бурый жир.
Что такое бурый жир
Название этот тип жира получил из-за своего специфического вида. Своим цветом он обязан большим количеством кровеносных сосудов. Накапливается такой жир в шее, подмышечных впадинах, спине, средостении, животе и бедрах новорожденного. Кстати, именно он составляет примерно 5% массы тела младенца. Однако с возрастом его количество существенно уменьшается.
Как работает бурый жир
Такой вид жировой ткани помогает ребенку поддерживать температуру тела, особенно в холодное время года. Дело в том, что отдельные клетки заполнены митохондриями – органеллами внутри клеток, которые производят тепло (возвращаясь к школьной биологии: митохондрии являются "электростанцией" клетки и производят энергию с помощью синтеза АТФ).
Когда младенец подвергается воздействию низких температур, именно эти клетки активируют свои митохондрии и начинают выделять тепло. Это производство тепла помогает согреть детей даже при очень низких температурах.
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