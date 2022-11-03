Щоденні стреси та тривога неабияк порушують сон, що може призвести до фатальних наслідків. Як не втратити зір, розповідаємо далі.

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Як сон впливає на зір

Вчені з Китаю вияснили, що безсоння, порушення тривалості сну, денна сонливість чи навіть хропіння можуть збільшувати ризики розвитку глаукоми. Дослідники проаналізували дані 409 053 учасників у віці від 40 до 69 років.

Кожен з них мав індивідуальні звички щодо нічного відпочинку, а за норму для порівняння взяли 7 – 9-годинний сон. Протягом 10 років у людей, які мали порушення сну, зафіксували 8690 випадків глаукоми. У групі ризику опинились навіть сови та жайворонки.



Проблеми зі сном впливають на зір / Фото Pexels

Глаукома – це очна хвороба, яка характеризується підвищеним тиском в зоровому органі, який викликає атрофію зорового нерва. Результати показали, що ті, хто спав надто довго або мало часу, мали на 8% вищий ризик хвороби. Для тих, хто страждав безсонням, відсоток ризику сягав показника 12, для хропунів 4% і для любителів поспати вдень – 20%.

Висновки підкреслюють необхідність терапії сном для людей з високим ризиком захворювання, а також перевірки очей у тих, хто має хронічні розлади сну, щоб виявити наявність ранніх ознак глаукоми,

– зазначають дослідники.

Фахівці Національної служби охорони здоров'я зазначають, що глаукома є досить поширеним захворюванням очей. Якщо хворобу вчасно не діагностувати, ви ризикуєте втратити зір. Підступність недуги у тому, що на початкових стадіях ви майже не відчуєте змін, адже глаукома розвивається повільно протягом багатьох років. Виявити її можна легко під час огляду в офтальмолога.