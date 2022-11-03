Вчені з Німеччини вирішили дослідити цей феномен та залучили осіб з такою проблемою. Результати дослідження вражають.

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Вчені знайшли причину неслухняного волосся

Група дослідників з Боннського університету вирішила провести експеримент серед представників світлого, солом'яного або сріблясто-білого волосся, яке неможливо розчесати та складно вкласти. Як вияснило, відповідь на запитання крилась глибоко у генах.

Спершу дослідники проаналізували ДНК дітей з неслухняним волоссям і побачили мутації одразу в трьох генах. Саме вони відповідальні за кодування білка у волосяних фолікулах.



Неслухняне волосся – це мутація генів / Фото Pexels

Після перших позитивних результатів масштаби експерименту дещо зросли, тож у дослідження залучили ще 100 учасників із проблемним волоссям. Першочергові теорії щодо мутацій підтвердились у 76 зі 100 випадків.

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Цікаво, що проблема неслухняного волосся може бути спадковою, якщо двоє батьків є носіями генів з такими мутаціями. Тож група дослідників вкотре підтвердила залежність зовнішності від генетичної складової. На жаль, навіть найсучасніші засоби для догляду не здатні вплинути на генетику та змінити чи бодай покращити структуру неслухняного волосся.