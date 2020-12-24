Улучшение иммунитета и усталость: что случится с организмом, если вы откажетесь от кофе
Кофе стало неотъемлемым элементом нашей жизни. Представить утро без этого напитка практически невозможно, однако можно узнать, как изменится организм, если перестать употреблять кофеин.
Люди, которые привыкли к кофе, могут подтвердить, что, не получив достаточно кофеина в течение длительного периода, они замечают за собой ухудшение настроения или мигрень. Те, кто пробовал отказываться от этого напитка – рано или поздно возвращались к чашке кофе в день и со временем увеличивали дозу.
Эти моменты свидетельствуют, что кофе провоцирует зависимость. Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения, которая признала зависимость от кофе клиническим расстройством, сообщает Полезно 24. Ситуацию облегчает то, что кофеин не стимулирует участок мозга, отвечающий за мотивацию. А значит – прекратить ежедневное употребление кофе можно без дополнительной помощи медиков и психологов
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Итак, что случится с организмом, если вы решите перейти на альтернативные напитки и продержаться без кофе хотя бы 2 недели? Рассказываем!
Что будет, если отказаться от кофе / Фото Pexels
Улучшение качества сна
Кофеин возбуждает нервную систему не только в дневное время, но и когда мы спим. Врачи считают, что действие вещества ощутимо даже если выпить последнюю чашку кофе за 5-6 часов до ночного отдыха.
Отказавшись от кофе, ваш организм нормализует биологические циклы и сможет улучшить сон. Вы станете легче засыпать, лучше высыпаться и легче просыпаться утром. Это приведет к улучшению качества кожи и устранению темных кругов под глазами.
Стабилизация эмоционального состояния
Из-за влияния на нервную систему, кофеин делает вас более раздражёнными и провоцирует нездоровые эмоциональные качели в течение дня. Поэтому исключение кофе из рациона станет первым шагом к стабилизации эмоционального фона.
Больше энергии
Кофеин помогает вырабатывать адреналин, который и стимулирует прилив сил. Однако, если вы употребляете кофе каждый день, вам нужно все больше стимулятора, который поможет организму взбодриться.
Также кофе блокирует кортизол – гормон стресса, который помогает просыпаться утром и засыпать вечером. Утром уровень кортизола в организме высокий и, если вы постоянно блокируете его, со временем тонизирующий эффект станет практически незаметным, а сонливость не покинет вас в течение всего рабочего дня.
Повышение иммунитета
Неконтролируемое употребление кофе нарушает работу щитовидной железы. Этот фактор становится причиной ослабления иммунитета и многих болезней. Именно поэтому врачи советуют отказываться от кофе во время простуды и восстановления организма после операций.
Минусы употребления кофе / Фото Pexels
Организм усваивать больше полезных веществ
В кофе содержится танин, который препятствует проникновению магния. Также кофе вымывает кальций, снижает уровень кальция и цинка, нейтрализует витамины B, C и PP и нарушает водный баланс организма. Отказавшись от кофе, вы нормализуете уровень витаминов и полезных веществ в организме.
Восстановление работы печени
Постоянное употребление кофе может вызвать эффект "ленивой печени".
С увеличением доз, печень начинает воспринимать кофеин как негативный компонент и направляет все силы на метаболизм кофе. Таким образом, энзимы, которые помогают расщеплять вредные химические вещества истощаются и не реагируют на другие вредные элементы, попадающие в организм.
Как кофе влияет на организм / Фото Pexels
Нормализация артериального давления и холестерина
Кофе стимулирует работу сердца и провоцирует повышенное давление, а кафестол, который выделяется при варке зерен способен повышать холестерин. Поэтому отказ от кофе поможет чувствовать себя значительно лучше.
Повышение либидо и уровня фертильности
Все опять сводится к работе щитовидной железы. Она отвечает за гормоны, которые влияют на сексуальное влечение. Одним из важнейших в этом плане тестостерон. Доказано, что если вы перестанете перегружать щитовидку кофе, то сможете заметить улучшения в сексуальной жизни.
Насчет фертильности, – здесь все зависит от другого гормона – прогестерона. Он способствует беременности поэтому, если вы планируете ребенка, лучше отказаться от кофе.
Улучшение цвета зубов
Кофе – это мощный краситель. Поэтому жизнь без кофе поможет восстановить здоровье полости рта.
Влияние кофе на организм / Фото Pexels
Головные боли
При отказе от кофе вы лишаете свой организм адреналина и дофамина. На первый план выступает аденозина – гормона, ответственного за отдых и усталость. Именно он может провоцировать мигрень после отказа от кофе.
Усталость
Синдром отмены от этого стимулятора сопровождаться усталостью, быстрой утомляемостью и невнимательностью. Но это пройдет через несколько недель без кофе.
Увеличение веса
Кофе обладает способностью временно подавлять аппетит. Поэтому при резком отказе от напитка, у вас может проснуться желание заменить кофеин жирными или сладкими продуктами.
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