Кофе стало неотъемлемым элементом нашей жизни. Представить утро без этого напитка практически невозможно, однако можно узнать, как изменится организм, если перестать употреблять кофеин.

Люди, которые привыкли к кофе, могут подтвердить, что, не получив достаточно кофеина в течение длительного периода, они замечают за собой ухудшение настроения или мигрень. Те, кто пробовал отказываться от этого напитка – рано или поздно возвращались к чашке кофе в день и со временем увеличивали дозу.

Эти моменты свидетельствуют, что кофе провоцирует зависимость. Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения, которая признала зависимость от кофе клиническим расстройством, сообщает Полезно 24. Ситуацию облегчает то, что кофеин не стимулирует участок мозга, отвечающий за мотивацию. А значит – прекратить ежедневное употребление кофе можно без дополнительной помощи медиков и психологов

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Итак, что случится с организмом, если вы решите перейти на альтернативные напитки и продержаться без кофе хотя бы 2 недели? Рассказываем!

Что будет, если отказаться от кофе / Фото Pexels

Улучшение качества сна

Кофеин возбуждает нервную систему не только в дневное время, но и когда мы спим. Врачи считают, что действие вещества ощутимо даже если выпить последнюю чашку кофе за 5-6 часов до ночного отдыха.

Отказавшись от кофе, ваш организм нормализует биологические циклы и сможет улучшить сон. Вы станете легче засыпать, лучше высыпаться и легче просыпаться утром. Это приведет к улучшению качества кожи и устранению темных кругов под глазами.

Стабилизация эмоционального состояния

Из-за влияния на нервную систему, кофеин делает вас более раздражёнными и провоцирует нездоровые эмоциональные качели в течение дня. Поэтому исключение кофе из рациона станет первым шагом к стабилизации эмоционального фона.

Больше энергии

Кофеин помогает вырабатывать адреналин, который и стимулирует прилив сил. Однако, если вы употребляете кофе каждый день, вам нужно все больше стимулятора, который поможет организму взбодриться.

Также кофе блокирует кортизол – гормон стресса, который помогает просыпаться утром и засыпать вечером. Утром уровень кортизола в организме высокий и, если вы постоянно блокируете его, со временем тонизирующий эффект станет практически незаметным, а сонливость не покинет вас в течение всего рабочего дня.

Учтите, что желанная гармония придет в вашу жизнь не сразу. Сначала, вас ожидает длительная борьба со стрессом, мигренями и сонливостью.

Повышение иммунитета

Неконтролируемое употребление кофе нарушает работу щитовидной железы. Этот фактор становится причиной ослабления иммунитета и многих болезней. Именно поэтому врачи советуют отказываться от кофе во время простуды и восстановления организма после операций.



Минусы употребления кофе / Фото Pexels

Организм усваивать больше полезных веществ

В кофе содержится танин, который препятствует проникновению магния. Также кофе вымывает кальций, снижает уровень кальция и цинка, нейтрализует витамины B, C и PP и нарушает водный баланс организма. Отказавшись от кофе, вы нормализуете уровень витаминов и полезных веществ в организме.

Восстановление работы печени

Постоянное употребление кофе может вызвать эффект "ленивой печени".

С увеличением доз, печень начинает воспринимать кофеин как негативный компонент и направляет все силы на метаболизм кофе. Таким образом, энзимы, которые помогают расщеплять вредные химические вещества истощаются и не реагируют на другие вредные элементы, попадающие в организм.

Как кофе влияет на организм / Фото Pexels

Нормализация артериального давления и холестерина

Кофе стимулирует работу сердца и провоцирует повышенное давление, а кафестол, который выделяется при варке зерен способен повышать холестерин. Поэтому отказ от кофе поможет чувствовать себя значительно лучше.

Повышение либидо и уровня фертильности

Все опять сводится к работе щитовидной железы. Она отвечает за гормоны, которые влияют на сексуальное влечение. Одним из важнейших в этом плане тестостерон. Доказано, что если вы перестанете перегружать щитовидку кофе, то сможете заметить улучшения в сексуальной жизни.

Насчет фертильности, – здесь все зависит от другого гормона – прогестерона. Он способствует беременности поэтому, если вы планируете ребенка, лучше отказаться от кофе.

Улучшение цвета зубов

Кофе – это мощный краситель. Поэтому жизнь без кофе поможет восстановить здоровье полости рта.



Влияние кофе на организм / Фото Pexels

Головные боли

При отказе от кофе вы лишаете свой организм адреналина и дофамина. На первый план выступает аденозина – гормона, ответственного за отдых и усталость. Именно он может провоцировать мигрень после отказа от кофе.

Усталость

Синдром отмены от этого стимулятора сопровождаться усталостью, быстрой утомляемостью и невнимательностью. Но это пройдет через несколько недель без кофе.

Увеличение веса

Кофе обладает способностью временно подавлять аппетит. Поэтому при резком отказе от напитка, у вас может проснуться желание заменить кофеин жирными или сладкими продуктами.