Шоколад – суперечливий продукт. Одні дослідження переконують, що плитка солодощів покращує роботу серця та допомагає підтримувати оптимальний рівень холестерину. Інші – вказують, що шоколад такий ж калорійний як тістечка. Тож, що трапиться з організмом, якщо їсти шоколад щодня?

Розпочнімо з уточнення: корисними вважаються не будь-які види шоколаду. Молочний шоколад містить не так багато какао, яке й чинить всі позитивні ефекти про які ми розповімо далі. А склад білого шоколаду (масло та цукри), робить його небажаним продуктом для всіх, хто слідкує за своїм здоров'ям, повідомляє Корисно 24.

Найбільш корисний за своїм складом – чорний шоколад, до складу якого входить принаймні 70% какао. Саме він покращує настрій та пам'ять, позитивно впливає на серце та чинить протизапальну дію.

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У какао-бобах міститься багато антоцианів, катехінів, флаванолів, теоброміну, кофеїну та корисних мікроелементів. Але продукти, виготовленні з цих бобів, часто втрачають частину корисних властивостей, а також містять більше цукру та жирів.

Какао-порошок Темний шоколад

(70%) Калорії 64 160 Жири 3,5 грами 13 грамів Насичені жири 2 грами 8 грамів Білок 5 грамів 2 грами Вуглеводи 16 грамів 14 грамів Цукри 0 грамів 9 грамів Клітковина 9 грамів 3 грами Залізо 22% від добової норми 30% від добової норми

Тому, обираючи солодощі для щоденного вжитку, зверніть увагу на склад, адже перераховані далі зміни виявлені лише під час вживання справжнього 70% шоколаду.



Який шоколад обрати / Фото Unsplash

Покращиться робота мозку

Згідно з даними дослідженнями, опублікованими в журналі Frontiers in Nutrition, флаваноли – рослинні хімічні речовини в какао – симулюють роботу мозку, а також захищають ділянки, відповідальні за пам'ять, концентрацію увагу та швидкість реакцій.

Позитивний вплив на серце

Завдяки корисним рослинним сполукам шоколад покращує роботу серця та захищає його. Какао-боби допомагають підтримувати нормальний кровотік, знижують згортання крові та покращують тиск.Також серцю допомагають мононенасичені жири та стеаринова кислота, а мигдаль чи кеш'ю в плитці солодощів будуть значно кориснішими, аніж цукри чи родзинки.

Згідно з результатами досліджень, регулярне вживання 70% шоколаду, знижує ризик кардіо метаболічних порушень. Інші експерименти стверджують, що вживання шоколаду 2 та більше разів на тиждень, знижує ризик кальцинозу (виникнення кальцинованих утворень в артеріях) на 32%.



Какао-боби / Фото Unsplash

Ви легше справлятиметеся зі стресом

Шоколад містять триптофан – амінокислоту, яку тіло використовує для утворення серотоніну. Тому ті, хто вживають кілька шматків шоколаду протягом дня, легше розслабляються та не мають проблем зі сном.

Підвищиться рівень заліза

Какао містить залізо, яке легко засвоюється організмом. Тому шоколад особливо корисний вегетаріанцям, веганам та людям на рослинній дієті, оскільки в них часто спостерігається дефіцит цього мінералу.

Ви наберете вагу

Шоколад володіє високою калорійністю. Тому, вживаючи протягом доби 85 грамів 70% шоколаду, ви отримаєте 480 калорій, 24 грами насичених жирів і 27 грамів доданого цукру.

Шоколад – це природний антидепресант та кардіопротектор, який потрібно включити в раціон, але вживати його щодня все ж не варто.