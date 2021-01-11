Шоколад – противоречивый продукт. Одни исследования утверждают, что плитка сладостей улучшает работу сердца и помогает поддерживать оптимальный уровень холестерина. Другие – указывают, что шоколад такой же калорийный как пирожные. Итак, что случится с организмом, если есть шоколад каждый день?

Начнем с уточнения: полезными считаются не все виды шоколада. Молочный шоколад содержит не так много какао, что влечет за собой все положительные эффекты о которых мы расскажем далее. А состав белого шоколада (масло и сахара), делает его нежелательным продуктом для всех, кто следит за своим здоровьем, сообщает Полезно 24.

Наиболее полезен по своему составу – черный шоколад, в состав которого входит по крайней мере 70% какао. Именно он улучшает настроение и память, положительно влияет на сердце и оказывает противовоспалительное действие.

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В какао-бобах содержится много антоцианов, катехинов, флаванолов, теобромина, кофеина и полезных микроэлементов. Но продукты, изготовленные из этих бобов, часто теряют часть полезных свойств, а также содержат больше сахара и жиров.

Какао-порошок Темный шоколад

(70%) Калории 64 160 Жиры 3,5 грамма 13 граммов Насыщенные жиры 2 грамма 8 граммов Белок 5 граммов 2 грамма Углеводы 16 граммов 14 граммов Сахар 0 граммов 9 граммов Клетчатка 9 граммов 3 грамма Железо 22% от суточной нормы 30% от суточной нормы

Поэтому, выбирая сладости для ежедневного потребления, обратите внимание на состав, ведь перечисленные далее изменения выявлены только при употреблении настоящего 70% шоколада.



Как выбрать шоколад / Фото Unsplash

Улучшится работа мозга

Согласно данным исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Nutrition, флаванолы – растительные химические вещества в какао – симулируют работу мозга, а также защищают участки, ответственные за память, концентрацию внимания и скорость реакции.

Положительное влияние на сердце

Благодаря полезным растительным соединениям, шоколад улучшает работу сердца и оказывает протекторное действие. Какао-бобы помогают поддерживать нормальный кровоток, снижают свертываемость крови и улучшают давление. Также сердцу помогают мононенасыщенные жиры и стеариновая кислота, а миндаль или кешью в плитке сладостей будут значительно полезнее, чем сахар или изюм.

Согласно результатам исследований, регулярное употребление 70% шоколада, снижает риск кардио метаболических нарушений. Другие эксперименты утверждают, что употребление шоколада 2 и более раз в неделю, снижает риск кальциноза (возникновение кальцинированных образований в артериях) на 32%.



Какао-боби / Фото Unsplash

Вы начнете легче справляться со стрессом

Шоколад содержат триптофан – аминокислоту, которую тело использует для образования серотонина. Поэтому те, кто употребляют несколько кусков шоколада в течение дня, легче расслабляются и не имеют проблем со сном.

Повысится уровень железа

Какао содержит железо, которое легко усваивается организмом. Поэтому шоколад особенно полезен вегетарианцам, веганам и людям на растительной диете, поскольку в них часто наблюдается дефицит этого минерала.

Вы наберете вес

Шоколад обладает высокой калорийностью. Поэтому, употребляя в течение суток 85 граммов 70% шоколада, вы получите 480 калорий, 24 грамма насыщенных жиров и 27 граммов добавленного сахара.

Шоколад – это природный антидепрессант и кардиопротектор, который нужно включить в рацион, но употреблять его ежедневно все же не стоит.