Что случится с организмом при регулярном употреблении шоколада: вывод ученых
Шоколад – противоречивый продукт. Одни исследования утверждают, что плитка сладостей улучшает работу сердца и помогает поддерживать оптимальный уровень холестерина. Другие – указывают, что шоколад такой же калорийный как пирожные. Итак, что случится с организмом, если есть шоколад каждый день?
Начнем с уточнения: полезными считаются не все виды шоколада. Молочный шоколад содержит не так много какао, что влечет за собой все положительные эффекты о которых мы расскажем далее. А состав белого шоколада (масло и сахара), делает его нежелательным продуктом для всех, кто следит за своим здоровьем, сообщает Полезно 24.
Наиболее полезен по своему составу – черный шоколад, в состав которого входит по крайней мере 70% какао. Именно он улучшает настроение и память, положительно влияет на сердце и оказывает противовоспалительное действие.
Читайте также: Личный опыт: что не так с глютеном и почему стоит минимизировать его потребление
В какао-бобах содержится много антоцианов, катехинов, флаванолов, теобромина, кофеина и полезных микроэлементов. Но продукты, изготовленные из этих бобов, часто теряют часть полезных свойств, а также содержат больше сахара и жиров.
|Какао-порошок
|Темный шоколад
(70%)
|Калории
|64
|160
|Жиры
|3,5 грамма
|13 граммов
|Насыщенные жиры
|2 грамма
|8 граммов
|Белок
|5 граммов
|2 грамма
|Углеводы
|16 граммов
|14 граммов
|Сахар
|0 граммов
|9 граммов
|Клетчатка
|9 граммов
|3 грамма
|Железо
|22% от суточной нормы
|30% от суточной нормы
Поэтому, выбирая сладости для ежедневного потребления, обратите внимание на состав, ведь перечисленные далее изменения выявлены только при употреблении настоящего 70% шоколада.
Как выбрать шоколад / Фото Unsplash
Улучшится работа мозга
Согласно данным исследования, опубликованным в журнале Frontiers in Nutrition, флаванолы – растительные химические вещества в какао – симулируют работу мозга, а также защищают участки, ответственные за память, концентрацию внимания и скорость реакции.
Положительное влияние на сердце
Благодаря полезным растительным соединениям, шоколад улучшает работу сердца и оказывает протекторное действие. Какао-бобы помогают поддерживать нормальный кровоток, снижают свертываемость крови и улучшают давление. Также сердцу помогают мононенасыщенные жиры и стеариновая кислота, а миндаль или кешью в плитке сладостей будут значительно полезнее, чем сахар или изюм.
Согласно результатам исследований, регулярное употребление 70% шоколада, снижает риск кардио метаболических нарушений. Другие эксперименты утверждают, что употребление шоколада 2 и более раз в неделю, снижает риск кальциноза (возникновение кальцинированных образований в артериях) на 32%.
Какао-боби / Фото Unsplash
Вы начнете легче справляться со стрессом
Шоколад содержат триптофан – аминокислоту, которую тело использует для образования серотонина. Поэтому те, кто употребляют несколько кусков шоколада в течение дня, легче расслабляются и не имеют проблем со сном.
Повысится уровень железа
Какао содержит железо, которое легко усваивается организмом. Поэтому шоколад особенно полезен вегетарианцам, веганам и людям на растительной диете, поскольку в них часто наблюдается дефицит этого минерала.
Вы наберете вес
Шоколад обладает высокой калорийностью. Поэтому, употребляя в течение суток 85 граммов 70% шоколада, вы получите 480 калорий, 24 грамма насыщенных жиров и 27 граммов добавленного сахара.
Шоколад – это природный антидепрессант и кардиопротектор, который нужно включить в рацион, но употреблять его ежедневно все же не стоит.
Поделиться новостью
-
Бытовые травмы: все о профилактике и первой помощи при травматизме в зимний период28 декабря 2020 , 14:52
-
Настойка прополиса для укрепления иммунитета: польза, рецепты, рекомендации по применению6 января , 18:14
-
Психическое здоровье и еда: врачи рассказали, какие продукты полезны для мозга10 января , 15:13