Доктор медицинских наук Анант Винджамури говорит, что главное – избегать обработанных продуктов, которые часто содержат много вредных жиров, сахара и натрия и могут способствовать возникновению различных проблем со здоровьем. А еще эксперт называет те продукты, которые положительно влияют на продолжительность жизни.

К слову Эти два суперпродукта нужно съесть этим летом

Что нужно есть, чтобы дольше жить

Оливковое масло

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Американского колледжа кардиологии, показало, что люди, употреблявшие более половины столовой ложки оливкового масла в день, имели на 19% ниже риск смерти (по какой-либо причине), чем те, кто редко или никогда не употреблял ее. На 29% снижался риск смерти от нейродегенеративных заболеваний, на 19% – от сердечных заболеваний, на 17% – от рака.

Орехи

Орехи богаты ненасыщенными жирами (здоровая форма жира), клетчаткой, антиоксидантами и определенными витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, возможно, способствуют долголетию,

– говорит Винджумури.

Куркума

Содержит биологически активное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме этого, куркуму связывают с меньшим риском сердечных заболеваний, являющихся основной причиной смерти в США. Рекомендуется использовать продукт с черным перцем, который помогает повысить его биодоступность.



Куркума приятно удивит не только вкусом / Фото Pexels

Лук

Это один из лучших источников кверцетина – антиоксидант, который выполняет защитную функцию против старения и улучшает когнитивные функции.

Цельнозерновые продукты

Исследование Circulation 2016 показало, что люди, которые ежедневно съедали около 45 граммов цельного зерна, имели более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с группой, которая ела его меньше. Если вы не очень любите хлеб, можете включить в свой рацион дикий рис, овсянку или цельнозерновые каши с низким содержанием сахара.

Ягоды

Куда же без ягод, содержащих немало флавоноидов. Исследователи обнаружили тесную связь между употреблением продуктов, в частности черники и клубники, богатых этим веществом, а также красного вина, чая и перца, и низшим риском смертности.