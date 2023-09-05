Для того, щоб ви довше почувалися ситими, вам варто вживати продукти, багаті на поживні речовини, такі як клітковина та білок – ці сполуки можуть підживлювати ваше тіло та боротися з голодом. Втім, пам'ятайте, що безрецептурні ліки, що пригнічують голод, можуть нашкодити вашому здоров'ю та не є корисним методом схуднення.

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Мигдаль

Навіть якщо ви вживатимете маленьку жменьку мигдалю протягом дня, це вже принесе вашому організму чимало переваг. Ці горіхи є багатим джерелом антиоксидантів, вітаміну С та магнію. Мигдаль може бути корисним для людей, які намагаються контролювати рівень цукру у крові, проте також він зміцнює здоров'я кишківника та зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Окрім того, мигдаль є природним пригнічувачем апетиту. Одне з нещодавніх досліджень показало, що вживання мигдалю як перекусу може знизити загальне відчуття голоду та зменшити бажання вживати жирну їжу.

Кава

Звісно, з цим напоєм дуже важливо знати міру, адже вживання великої кількості кави може призвести до нервозності та тривоги. Втім, помірна кількість напою також принесе й користь – кава прискорює метаболізм та діє як пригнічувач апетиту.

Найкраще споживати кофеїн за 30 хвилин до їжі – тоді це викличе найбільше зниження апетиту. Річ у тому, що у кавових зернах міститься кофеїн та антиоксиданти. Втім, ці корисні властивості зникнуть, якщо ви додасте у свою чашку надто багато цукру чи вершків.



Кава допомагає відчувати ситість / Фото Pexels

Авокадо

Авокадо дуже багате на клітковину та корисні для серця насичені жири, тож є чудовим джерелом поживних речовин. Ці плоди можуть знизити рівень холестерину та покращити травлення. Окрім того, додати авокадо до свого раціону варто й людям, які мають слабкі та крихкі кістки.

Дослідження показали, що люди, які під час прийому їжі вживали авокадо, відчували себе більш ситими за людей, які додавали до раціону багато вуглеводів.

Яблука

Усі види та сорти яблук є природними пригнічувачами апетиту. Перш за все, ці фрукти багаті на розчинну клітковину та пектин, які допомагають відчувати ситість. Окрім того, яблука можуть регулювати рівень глюкози та підвищувати енергію.

Ще один неочікуваний позитивний ефект від яблука: вам потрібно багато часу на їхнє жування, а це сповільнює його поїдання та дає організму більше часу, щоб зрозуміти, що ви вже ситі.