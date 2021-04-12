Коли ми проводимо багато часу, вдивляючись в монітори чи екрани смартфонів, наші очі можуть бути перенапруженими. Водночас фахівці стверджують, що синє світло від гаджетів не шкодить здоров’ю очей.

Тож що відбувається з нашими очима, коли ми цілими днями дивимося у монітори і як позбутися певних неприємних явищ – читайте в матеріалі.

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Синдром комп'ютерного зору

Коли дивитися занадто довго на екран, це може спричинити перенапруження очей, яке може бути спровоковане втомою очних м’язів. Коли очі перенапружені люди відчувають дискомфорт, який включає головний біль, нечіткість зору, сльозотечу та чутливість до світла.

Такий ефект називається цифровим напруженням очей, або синдромом комп'ютерного зору. Він може посилюватися іншими проблемами, такими як далекозорість або астигматизм, який не був виправлений. У цих випадках потрібно отримати належне лікування.

Напруження очей часто є тимчасовим явищем і покращується, якщо ви час від часу відводите погляд від екрана комп’ютера. Але якщо у вас часто виникає така проблема, або ж ви відчуваєте погіршення зору, вам слід звернутися до окуліста.



Відводьте погляд від монітора / Фото unsplash

Синє світло з екранів не псує очей

Існують думки, що синє світло від смартфонів або інших екранів може зіпсувати зір, і навіть призвести до сліпоти. Однак фахівці говорять інше.

Не було доведено, що світло від комп'ютера може викликати будь-які захворювання очей,

– зазначає Американська академія офтальмології.

У своїй статті вони розглядають дослідження, яке проводили в певних лабораторних умовах, і де було виявлено, що синє світло екранів нібито може пошкодити клітини сітківки ока. Однак, як зазначають в академії офтальмології, ці лабораторні умови сильно відрізняються від реальних. За їхніми словами, світло від електронних екранів не робить вас сліпими.

Проте деякі компанії посилаються на подібні дослідження, щоб продати свої окуляри, які блокують синє світло.

Як доглядати за очима: поради

Коли ви проводите багато часу перед екранами, для підтримання здоров'я очей американські офтальмологи радять використовувати правило "20-20-20" . Кожні 20 хвилин робіть 20-секундну перерву, дивлячись на предмети, які перебувають на відстані понад 5 метрів. Це дозволить вам позбутися монотонності погляду, яка може спричинити перенапруження очей.

. Кожні 20 хвилин робіть 20-секундну перерву, дивлячись на предмети, які перебувають на відстані понад 5 метрів. Це дозволить вам позбутися монотонності погляду, яка може спричинити перенапруження очей. Також вони радять розташувати екран так, щоб ви дивилися трохи вниз.



​Розташуйте монітор так, щоб ваш погляд був спрямований трохи вниз / Фото unsplash