Что происходит с глазами, если долго смотреть в монитор или экран смартфона
Когда мы проводим много времени, вглядываясь в мониторы или экраны смартфонов, наши глаза могут быть напряжены. В то же время специалисты утверждают, что синий свет от гаджетов не вредит здоровью глаз.
Источник:lifehacker
Так что же происходит с нашими глазами, когда мы целыми днями смотрим в мониторы и как избавиться от определенных неприятных явлений – читайте в материале.
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Синдром компьютерного зрения
Если смотреть слишком долго на экран, это может привести к перенапряжению глаз, которое может быть спровоцировано усталостью глазных мышц. Когда глаза напряжены люди чувствуют дискомфорт, который включает головную боль, нечеткость зрения, слезотечение и чувствительность к свету.
Такой эффект называется цифровым напряжением глаз, или синдромом компьютерного зрения. Он может усиливаться другими проблемами, такими как дальнозоркость или астигматизм, который не был исправлен. В этих случаях нужно получить надлежащее лечение.
Напряжение глаз часто является временным явлением и улучшается, если вы время от времени отводите взгляд от экрана компьютера. Но если у вас часто возникает такая проблема, или же вы чувствуете ухудшение зрения, вам следует обратиться к окулисту.
Отводите взгляд от монитора / Фото unsplash
Синий свет с экранов не портит глаза
Существуют мнения, что синий свет от смартфонов или других экранов может испортить зрение, и даже привести к слепоте. Однако специалисты говорят другое.
Не было доказано, что свет от компьютера может вызвать любые заболевания глаз,
– отмечает Американская академия офтальмологии.
В своей статье они рассматривают исследование, которое проводили в определенных лабораторных условиях, и где было обнаружено, что синий свет экранов якобы может повредить клетки сетчатки глаза. Однако, как отмечают в академии офтальмологии, эти лабораторные условия сильно отличаются от реальных. По их словам, свет от электронных экранов не делает вас слепыми.
Однако некоторые компании ссылаются на подобные исследования, чтобы продать свои очки, которые блокируют синий свет.
Как ухаживать за глазами: советы
- Когда вы проводите много времени перед экранами, для поддержания здоровья глаз американские офтальмологи советуют использовать правило "20-20-20". Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, глядя на предметы, находящиеся на расстоянии более 5 метров. Это позволит вам избавиться монотонности точки зрения, которая может привести к перенапряжению глаз.
- Также они советуют расположить экран так, чтобы вы смотрели немного вниз.
Расположите монитор так, чтобы ваши глаза смотрели вниз / Фото unsplash
- Настройте освещение комнаты и попробуйте увеличить контрастность экрана, чтобы уменьшить напряжение глаз. При необходимости используйте матовый фильтр экрана.
- Кроме того, мы, как правило, меньше моргаем, когда долго на что-то смотрим. Именно поэтому может появиться ощущение сухости в глазах, если весь день смотреть на экран. В таком случае пригодятся капли для глаз, обозначенные как "искусственные слезы".
- Если вы носите контактные линзы, дайте глазам отдохнуть, надев очки.
- Ухаживать за глазами также нужно и на свежем воздухе, поскольку действие ультрафиолетового света в течение длительного времени может повредить им. Замечательным решением станут солнцезащитные очки, а также шляпы.
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