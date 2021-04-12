Когда мы проводим много времени, вглядываясь в мониторы или экраны смартфонов, наши глаза могут быть напряжены. В то же время специалисты утверждают, что синий свет от гаджетов не вредит здоровью глаз.

Так что же происходит с нашими глазами, когда мы целыми днями смотрим в мониторы и как избавиться от определенных неприятных явлений – читайте в материале.

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Синдром компьютерного зрения

Если смотреть слишком долго на экран, это может привести к перенапряжению глаз, которое может быть спровоцировано усталостью глазных мышц. Когда глаза напряжены люди чувствуют дискомфорт, который включает головную боль, нечеткость зрения, слезотечение и чувствительность к свету.

Такой эффект называется цифровым напряжением глаз, или синдромом компьютерного зрения. Он может усиливаться другими проблемами, такими как дальнозоркость или астигматизм, который не был исправлен. В этих случаях нужно получить надлежащее лечение.

Напряжение глаз часто является временным явлением и улучшается, если вы время от времени отводите взгляд от экрана компьютера. Но если у вас часто возникает такая проблема, или же вы чувствуете ухудшение зрения, вам следует обратиться к окулисту.



Отводите взгляд от монитора / Фото unsplash

Синий свет с экранов не портит глаза

Существуют мнения, что синий свет от смартфонов или других экранов может испортить зрение, и даже привести к слепоте. Однако специалисты говорят другое.

Не было доказано, что свет от компьютера может вызвать любые заболевания глаз,

– отмечает Американская академия офтальмологии.

В своей статье они рассматривают исследование, которое проводили в определенных лабораторных условиях, и где было обнаружено, что синий свет экранов якобы может повредить клетки сетчатки глаза. Однако, как отмечают в академии офтальмологии, эти лабораторные условия сильно отличаются от реальных. По их словам, свет от электронных экранов не делает вас слепыми.

Однако некоторые компании ссылаются на подобные исследования, чтобы продать свои очки, которые блокируют синий свет.

Как ухаживать за глазами: советы

Когда вы проводите много времени перед экранами, для поддержания здоровья глаз американские офтальмологи советуют использовать правило "20-20-20". Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, глядя на предметы, находящиеся на расстоянии более 5 метров. Это позволит вам избавиться монотонности точки зрения, которая может привести к перенапряжению глаз.

Каждые 20 минут делайте 20-секундный перерыв, глядя на предметы, находящиеся на расстоянии более 5 метров. Это позволит вам избавиться монотонности точки зрения, которая может привести к перенапряжению глаз. Также они советуют расположить экран так, чтобы вы смотрели немного вниз.



Расположите монитор так, чтобы ваши глаза смотрели вниз / Фото unsplash