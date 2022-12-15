Нестача сну може знизити ваш сексуальний потяг, послабити імунну систему, викликати проблеми з мисленням і призвести до збільшення ваги. Якщо ви часто не висипаєтеся, то також можете збільшити ризик деяких видів раку, діабету та навіть автомобільних аварій.

Ось деталі того, що відбувається з вашим тілом, коли ви не проводите достатньо годин під ковдрою.

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Що відбувається з організмом, якщо мало спимо

Слабшає імунітет

Втрата сну може погіршити здатність вашого організму боротися з хворобою. Так легше захворіти.

Дослідники навіть виявили взаємозв'язок між сном і вашою імунною системою. Ви можете втратити додатковий сон, поки ваше тіло бореться з хворобою.

Погіршується здоров'я серця

Відповідно до аналізу, опублікованого в European Heart Journal, короткий сон (менш ніж 5 годин на ніч) і довгий сон (9 або більше годин на ніч) негативно впливають на здоров'я серця.

Зокрема, ваші шанси захворіти на ішемічну хворобу серця або отримати інсульт значно збільшуються з меншою кількістю сну.

Підвищується ризик раку

Відповідно до заяви про сон AASM, скорочення сну пов'язане з більш високим рівнем раку молочної залози, колоректального раку та раку простати.

Виникають проблеми з миленням

Навіть відсутність однієї ночі сну може призвести до серйозних проблем з мисленням.

В одному дослідження чоловікам дали певні завдання. Перше вони виконували після повного сну. Наступне – після ночі без сну.

Функції мозку, враховуючи пам'ять, здатність приймати рішення, міркувати та розв'язувати проблеми, погіршилися, а також швидкість реакції та пильність.

Через недостатній сон страждає мислення / Фото Unsplash

Знижується лібідо

Нестача сну може знизити ваш сексуальний потяг. В одному дослідженні у молодих чоловіків, які втратили сон протягом одного тижня, рівень тестостерону знизився. Якщо спати 5 або менше годин, рівень статевих гормонів знижується на 10 – 15 відсотків.

Ви набираєте вагу

Нестача сну може призвести до набору зайвих кілограмів. Дослідження вивчило зв’язок між сном і вагою у 21 469 дорослих, яким за 20 років.

Люди, які спали менш ніж 5 годин щоночі протягом трьох років, мали більшу ймовірність набрати вагу та, зрештою, ожиріння. Ті, хто спав від 7 до 8 годин, показали кращі результати за шкалою.