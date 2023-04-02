Якщо вас турбує здуття після прокидання або ж невдалого сніданку, маємо гарні новини. Від сьогодні ви можете забути про цю проблему, якщо будете пити щоранку один з цих трьох напоїв.

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Що випити вранці, аби забути про здуття живота

Імбирний чай

Це не лише смачне зігрівальне рішення, але й чудовий стимулятор для вашої травної системи. Заспокійливий гарячий імбирний чай допоможе внормувати мікробіом кишківника та покращить роботу шлунково-кишкового тракту. Забезпечують усі переваги для організму активні сполуки гінгеролу, які і зменшують здуття. Напій допоможе не лише перетравлювати їжу, але й худнути. Річ у тім, що імбир регулює гормони, які відповідають за відчуття голоду.

М'ятний чай



Це смачно та корисно / Фото Pexels

М'ятний чай – ще один чудовий заспокійливий напій для вашої нервової системи та органів травлення. Ця ароматна рослина впливає на м'язи, що вистилають стінки шлунка та кишківника, розслабляючи їх. Це й зумовлює практично миттєве розв'язання проблеми здуття живота та надмірного газоутворення.

Напій також сприятиме вашому схудненню: він зменшує тягу до їжі, знижує апетит і навіть прискорює метаболізм.

Лимонна вода



Вода з лимоном корисна / Фото Pexels

Вода з лимоном повертається у ряди корисних напоїв. Якщо пити вранці чай з лимоном ви не дуже хочете, пропонуємо вам альтернативне та корисне рішення – воду з долькою цитруса. Цей напій покращує травлення та ваші шанси на схуднення.

Допомагають організму досягти цілей вітамін С та кислотність фрукта. А клітковина пектину, яка також є у складі, зменшує апетит. Тож вода з лимоном – це просте та ефективне рішення для підтримки здоров'я.

Ці напої не тільки неймовірно корисні для нашого щоденного здоров'я, але вони також можуть замінити солодкі напої, такі як соки чи газовані напої, якщо ви хочете їх смакувати,

– каже тренерка та експертка зі схуднення Джоанна Вен.