Возможно, вы неоднократно сталкивались с такой проблемой: вы ложитесь спать, однако не можете заснуть часами, вертетесь в постели и просыпаетесь утром уже уставшими. Вероятно, это происходит из-за того, что с вечера вы не убрали в своей комнате.

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Как обставить спальню, чтобы хорошо в ней спать

Часто люди обустраивают свою спальню так, чтобы она удовлетворяла их потребности днем, однако не слишком беспокоятся о том, что от вещей в комнате зависит качество сна. Вы могли и не подозревать, но куча одежды на стуле или оставленное грязное белье в углу действительно влияют на то, как быстро вы засыпаете.

Эксперт по сну Джон Хопкинс убежден, что вы почувствуете мгновенное улучшение качества вашего ночного отдыха, если будете поддерживать спальню в порядке. Также он считает, что плохой сон может быть спровоцирован и суетой домашних любимцев. Так что даже если вы очень любите свою собаку или кота, лучше на ночь оставить их за дверью комнаты.

Еще один фактор, серьезно влияющий на комфорт спальни – это температура. Ваш сон точно улучшит прохлада, поэтому в идеале столбик термометра в комнате должен держаться на отметке в 18 градусов Цельсия.

Кроме того, вы можете плохо спать и из-за света, попадающего в комнату из окна или других источников. Перед тем, как ляжете в постель, выключите все лампы в комнате, закройте окно плотными шторами и отложите все электронные устройства.



Свет мешает вам хорошо спать / Фото Pexels

Хороший сон зависит и от постельного белья на кровати. Простыни эксперты советуют заменить на изготовленные из натуральных тканей, например хлопка, льна или шелка. Важно и подобрать хорошую подушку, ведь часто именно из-за нее вы не можете заснуть.

Удачная подушка должна поддерживать изгиб шеи и держать позвоночник ровным. Специалисты поделились, что этот элемент постели следует подбирать, отталкиваясь от того, как вы спите. Если вы любите лежать на боку, то лучше подойдет большая твердая подушка. Если же вы спите на животе, то лучше приобрести тонкую и мягкую, чтобы не выгибать позвоночник слишком сильно.

Кроме того, следует всегда держать свое постельное белье в чистоте, ведь свежий комплект поможет вам гораздо быстрее и легче уснуть.