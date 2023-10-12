Якщо ви не впевнені щодо того, чи варто класти до похідного рюкзака зайву пару шкарпеток чи рукавичок, не сумнівайтеся та беріть їх! А також не забудьте й інші необхідні дрібнички. Що саме потрібно скласти для осіннього походу у гори, розповів туристичний експерт Марк Армстронг.
Цікаво Ось як відкрити вино без штопора: 4 дієві способи
Одяг
Навіть якщо за прогнозом погоди на вашу поїздку припадають безвітряні та сонячні дні, переконайтеся, що ви взяли з собою теплий та запасний одяг, адже погода у горах може змінюватися дуже швидко. Втім, кількість одягу може відрізнятися від тривалості вашої подорожі.
Переконайтеся, що ви поклали в рюкзак:
- футболки (по одній на день) – їх можна носити під сорочками та светрами, щоб додати тепла;
- кілька сорочок чи водолазок з довгим рукавом;
- дихаючі штани або легінси – вони підійдуть для сну, або ви можете одягти їх під свої звичні штани як базовий шар;
- кілька пар вовняних шкарпеток. Їх потрібно зберігати у сухому місці в рюкзаку, загорнутими у поліетиленовий пакет;
- водонепроникні штани;
- тепла шапка;
- рукавички;
- спідня білизна;
- шарф;
- дощовик (краще взяти його, навіть якщо за прогнозом не має бути дощів).
Особисті речі
Окрім одягу, ви маєте взяти із собою у похід ще кілька важливих речей, без яких у горах не обійтися. Експерти з Trailer Parks Canada пропонують такий перелік.
Що потрібно взяти:
- туалетний папір;
- вологі серветки;
- зубна щітка та паста;
- мило, гребінець;
- дезодорант;
- сонцезахисний крем (він знадобиться навіть у похмуру та холодну погоду);
- сонцезахисні окуляри;
- спрей від жуків.
У поході знадобиться чимало речей / Фото Pexels
Спорядження
Не забудьте й про те, що для гірського походу, особливо восени, вам точно знадобиться спеціальне спорядження.
Перш за все, візьміть свій рюкзак. Усі найважчі предмети варто упакувати на дно – таким чином основна вага буде покладена не на вашу спину, а на стегна, і ви зможете легше подорожувати на довгі дистанції.
Не забудьте й про намет, якщо ви плануєте ночувати на природі та брезент – він необхідний через несподівані осінні зміни погоди. Важливо подбати і про теплі спальні мішки – переконайтеся, що вони не надто легкі для осіннього походу та подбайте про флісові простирадла чи ковдри.
Серед іншого необхідного спорядження:
- сірники чи запальничка;
- повербанк;
- ліхтарик;
- свисток;
- грілка;
- мішки для сміття;
- металевий посуд;
- бойлер для води;
- серветки;
- продукти харчування.