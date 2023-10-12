Якщо ви не впевнені щодо того, чи варто класти до похідного рюкзака зайву пару шкарпеток чи рукавичок, не сумнівайтеся та беріть їх! А також не забудьте й інші необхідні дрібнички. Що саме потрібно скласти для осіннього походу у гори, розповів туристичний експерт Марк Армстронг.

Цікаво Ось як відкрити вино без штопора: 4 дієві способи

Одяг

Навіть якщо за прогнозом погоди на вашу поїздку припадають безвітряні та сонячні дні, переконайтеся, що ви взяли з собою теплий та запасний одяг, адже погода у горах може змінюватися дуже швидко. Втім, кількість одягу може відрізнятися від тривалості вашої подорожі.

Переконайтеся, що ви поклали в рюкзак:

футболки (по одній на день) – їх можна носити під сорочками та светрами, щоб додати тепла;

кілька сорочок чи водолазок з довгим рукавом;

дихаючі штани або легінси – вони підійдуть для сну, або ви можете одягти їх під свої звичні штани як базовий шар;

кілька пар вовняних шкарпеток. Їх потрібно зберігати у сухому місці в рюкзаку, загорнутими у поліетиленовий пакет;

водонепроникні штани;

тепла шапка;

рукавички;

спідня білизна;

шарф;

дощовик (краще взяти його, навіть якщо за прогнозом не має бути дощів).

Особисті речі

Окрім одягу, ви маєте взяти із собою у похід ще кілька важливих речей, без яких у горах не обійтися. Експерти з Trailer Parks Canada пропонують такий перелік.

Що потрібно взяти:

туалетний папір;

вологі серветки;

зубна щітка та паста;

мило, гребінець;

дезодорант;

сонцезахисний крем (він знадобиться навіть у похмуру та холодну погоду);

сонцезахисні окуляри;

спрей від жуків.



У поході знадобиться чимало речей / Фото Pexels​

Спорядження

Не забудьте й про те, що для гірського походу, особливо восени, вам точно знадобиться спеціальне спорядження.

Перш за все, візьміть свій рюкзак. Усі найважчі предмети варто упакувати на дно – таким чином основна вага буде покладена не на вашу спину, а на стегна, і ви зможете легше подорожувати на довгі дистанції.

Не забудьте й про намет, якщо ви плануєте ночувати на природі та брезент – він необхідний через несподівані осінні зміни погоди. Важливо подбати і про теплі спальні мішки – переконайтеся, що вони не надто легкі для осіннього походу та подбайте про флісові простирадла чи ковдри.

Серед іншого необхідного спорядження: