Якщо ви не впевнені щодо того, чи варто класти до похідного рюкзака зайву пару шкарпеток чи рукавичок, не сумнівайтеся та беріть їх! А також не забудьте й інші необхідні дрібнички. Що саме потрібно скласти для осіннього походу у гори, розповів туристичний експерт Марк Армстронг.

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Одяг

Навіть якщо за прогнозом погоди на вашу поїздку припадають безвітряні та сонячні дні, переконайтеся, що ви взяли з собою теплий та запасний одяг, адже погода у горах може змінюватися дуже швидко. Втім, кількість одягу може відрізнятися від тривалості вашої подорожі.

Переконайтеся, що ви поклали в рюкзак:

  • футболки (по одній на день) – їх можна носити під сорочками та светрами, щоб додати тепла;
  • кілька сорочок чи водолазок з довгим рукавом;
  • дихаючі штани або легінси – вони підійдуть для сну, або ви можете одягти їх під свої звичні штани як базовий шар;
  • кілька пар вовняних шкарпеток. Їх потрібно зберігати у сухому місці в рюкзаку, загорнутими у поліетиленовий пакет;
  • водонепроникні штани;
  • тепла шапка;
  • рукавички;
  • спідня білизна;
  • шарф;
  • дощовик (краще взяти його, навіть якщо за прогнозом не має бути дощів).

Особисті речі

Окрім одягу, ви маєте взяти із собою у похід ще кілька важливих речей, без яких у горах не обійтися. Експерти з Trailer Parks Canada пропонують такий перелік.

Що потрібно взяти:

  • туалетний папір;
  • вологі серветки;
  • зубна щітка та паста;
  • мило, гребінець;
  • дезодорант;
  • сонцезахисний крем (він знадобиться навіть у похмуру та холодну погоду);
  • сонцезахисні окуляри;
  • спрей від жуків.


У поході знадобиться чимало речей / Фото Pexels​

Спорядження

Не забудьте й про те, що для гірського походу, особливо восени, вам точно знадобиться спеціальне спорядження.

Перш за все, візьміть свій рюкзак. Усі найважчі предмети варто упакувати на дно – таким чином основна вага буде покладена не на вашу спину, а на стегна, і ви зможете легше подорожувати на довгі дистанції.

Не забудьте й про намет, якщо ви плануєте ночувати на природі та брезент – він необхідний через несподівані осінні зміни погоди. Важливо подбати і про теплі спальні мішки – переконайтеся, що вони не надто легкі для осіннього походу та подбайте про флісові простирадла чи ковдри.

Серед іншого необхідного спорядження:

  • сірники чи запальничка;
  • повербанк;
  • ліхтарик;
  • свисток;
  • грілка;
  • мішки для сміття;
  • металевий посуд;
  • бойлер для води;
  • серветки;
  • продукти харчування.