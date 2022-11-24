Фрукти та овочі це звісно чудовий та незмінний складник раціону здорової людини, але ці продукти вам також знадобляться для довголіття.

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Що потрібно їсти для довголіття

Оливкова олія

Оливкова олія потішить ваш організм корисними жирами та допоможе покращити стан здоров'я. Це можливо завдяки антиоксидантам у складі, а також мононенасиченим жирним кислотам. Додати у раціон цей продукт дуже легко: ви можете використовувати олію для приготування м'яса, заправки салату чи інших корисних закусок. Цікаво, що всього 1 – 2 столових ложок в день достатньо, щоб отримати максимум користі.

На практиці переваги споживання оливкової олії підтвердили дослідники з Гарвардського університету, які виявили, що вона може знизити ризик передчасної смерті через серцево-судинні захворювання, рак і нейродегенеративні захворювання.

Шоколад



Шоколад корисний для здоров'я / Фото Pexels

Головний козир шоколаду – антиоксиданти, антоціани та фенолові кислоти. Вони мають незамінний вплив на роботи мозку, захищають клітини від запалення та зміцнюють імунну систему. Особливою користю володіє темний шоколад, оскільки він багатий мінералами: залізом, магнієм і цинком.

Пам'ятаємо про безпечну дозу, від 28 до 50 грамів шоколаду, яка дозволить отримати максимум користі. Надмірна кількість цього солодкого у раціоні може завдати шкоди вашій фігурі та здоров'ю, адже спричиняє ожиріння.

Дослідження показало, що какао знижує ризик серцево-судинних захворювань, а користь від помірного вживання какао або темного шоколаду переважує можливі негативні ризики.

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Портвейн

Цим напоєм також не рекомендовано зловживати. Помірні дози стануть гарною профілактикою серцевих та аутоімунних захворювань і зниження рівня холестерину через низький рівень заліза та кальцію. Потішать організм і протизапальні властивості, які теж захищають від низки недуг. Рекомендовано вживати один маленький келих для жінок та два – для чоловіків.