Вибирати такі продукти варто за кольором: вони містять велику кількість пігменту лютеїну, який захищає очі. Про найкращу профілактику втрати зору розповідаємо далі.

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Як захистити очі

Вікові зміни та природні процеси старіння зачіпають і зір, якість якого знижується. Часто ми це не можемо тримати під контролем та вчасно зупинити, проте профілактика може відтермінувати цей процес. Слугуватиме таким захистом правильна дієта, а точніше її складники.

Клінічний керівник Асоціації британських оптик Макс Хелфорд рекомендує включити у щоденний раціон яскраво-червоні або темно-зелені продукти. Робити акцент варто на листовій зелені, капусті й червоному перці.

Збалансована дієта повинна містити всі поживні речовини та мінерали, необхідні вашим очам, щоб забезпечити максимально здорову роботу. Листова зелень, особливо кучерява капуста, містить багато антиоксидантів, як-от лютеїн і зеаксантин (так звані каротиноїди). Вважається, що вони можуть захистити сітківку від шкідливого світла і, зокрема, область макули в задній частині ока від зношування,

– пояснює Хелфорд.



Зелень захистить від захворювань очей / Фото Pexels

Схожими корисними властивостями потішить і червоний перець, який також має високий вміст лютеїну, що забезпечує захисні властивості. Користь від споживання цього компоненту підтверджує дослідження, яке опублікували у журналі Nutrients.

Згідно з висновками вчених, лютеїн є каротиноїдом, який має протизапальні властивості. Він запобігає віковим макулярним захворюванням, що є основною причиною сліпоти чи проблем зі зором.