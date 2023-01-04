Вибирати такі продукти варто за кольором: вони містять велику кількість пігменту лютеїну, який захищає очі. Про найкращу профілактику втрати зору розповідаємо далі.
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Як захистити очі
Вікові зміни та природні процеси старіння зачіпають і зір, якість якого знижується. Часто ми це не можемо тримати під контролем та вчасно зупинити, проте профілактика може відтермінувати цей процес. Слугуватиме таким захистом правильна дієта, а точніше її складники.
Клінічний керівник Асоціації британських оптик Макс Хелфорд рекомендує включити у щоденний раціон яскраво-червоні або темно-зелені продукти. Робити акцент варто на листовій зелені, капусті й червоному перці.
Збалансована дієта повинна містити всі поживні речовини та мінерали, необхідні вашим очам, щоб забезпечити максимально здорову роботу. Листова зелень, особливо кучерява капуста, містить багато антиоксидантів, як-от лютеїн і зеаксантин (так звані каротиноїди). Вважається, що вони можуть захистити сітківку від шкідливого світла і, зокрема, область макули в задній частині ока від зношування,
– пояснює Хелфорд.
Зелень захистить від захворювань очей / Фото Pexels
Схожими корисними властивостями потішить і червоний перець, який також має високий вміст лютеїну, що забезпечує захисні властивості. Користь від споживання цього компоненту підтверджує дослідження, яке опублікували у журналі Nutrients.
Згідно з висновками вчених, лютеїн є каротиноїдом, який має протизапальні властивості. Він запобігає віковим макулярним захворюванням, що є основною причиною сліпоти чи проблем зі зором.
Крім того, багато досліджень показали, що лютеїн також може мати позитивний ефект при різних клінічних станах, таким чином покращуючи когнітивні функції, знижуючи ризик раку та покращуючи показники здоров'я серцево-судинної системи,
– зазначають дослідники.
Особливо небезпечною віковою хворобою очей вважається вікова дегенерація жовтої плями. Вона вражає сітківку та може стати причиною сліпоти. При появі будь-яких ознак важливо негайно звертатись до лікаря:
- прямі лінії здаються хвилястими або викривленими;
- об'єкти виглядають меншими, ніж вони є насправді;
- кольори здаються менш яскравими, ніж раніше;
- ви бачите речі, яких немає (галюцинації).