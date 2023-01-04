Выбирать такие продукты следует по цвету: они содержат большое количество пигмента лютеина, который защищает глаза. О лучшей профилактике потери зрения рассказываем дальше.
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Как защитить глаза
Возрастные изменения и естественные процессы старения затрагивают и зрение, качество которого снижается. Часто мы это не можем держать под контролем и остановить, но профилактика может отсрочить этот процесс. Служить такой защитой будет правильная диета, а точнее ее составляющие.
Клинический руководитель Ассоциации британских оптик Макс Хелфорд рекомендует включить в ежедневный рацион ярко-красные или темно-зеленые продукты. Делать акцент следует на листовой зелени, капусте и красном перце.
Сбалансированная диета должна содержать все питательные вещества и минералы необходимые вашим глазам, чтобы обеспечить максимально здоровую работу. Листовая зелень, особенно вьющаяся капуста, содержит много антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин (так называемые каротиноиды). Считается, что они могут защитить сетчатку от вредного света и, в частности, область макулы в задней части глаза от износа,
– объясняет Хелфорд.
Похожими полезными свойствами порадует и красный перец, также имеющий высокое содержание лютеина, что обеспечивает защитные свойства. Пользу от потребления этого компонента подтверждает исследование, которое было опубликовано в журнале Nutrients.
Согласно выводам ученых, лютеин является каротиноидом, обладающим противовоспалительными свойствами. Он предотвращает возрастные макулярные заболевания, что является основной причиной слепоты или проблем со зрением.
Кроме того, многие исследования показали, что лютеин также может иметь положительный эффект при различных клинических состояниях, таким образом улучшая когнитивные функции, снижая риск рака и улучшая показатели здоровья сердечно-сосудистой системы,
– отмечают исследователи.
Особенно опасной возрастной болезнью глаз считается возрастная дегенерация желтого пятна. Она поражает сетчатку и может стать причиной слепоты. При появлении каких-либо признаков важно немедленно обращаться к врачу:
- прямые линии кажутся волнистыми или искривленными;
- объекты выглядят меньше, чем они есть на самом деле;
- цвета кажутся менее яркими, чем раньше;
- вы видите вещи, которых нет (галюцинации).