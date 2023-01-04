Выбирать такие продукты следует по цвету: они содержат большое количество пигмента лютеина, который защищает глаза. О лучшей профилактике потери зрения рассказываем дальше.

Интересно "Эффекта не будет": работают ли TikTok-тренды по похудению на практике – оцениваем с тренером

Как защитить глаза

Возрастные изменения и естественные процессы старения затрагивают и зрение, качество которого снижается. Часто мы это не можем держать под контролем и остановить, но профилактика может отсрочить этот процесс. Служить такой защитой будет правильная диета, а точнее ее составляющие.

Клинический руководитель Ассоциации британских оптик Макс Хелфорд рекомендует включить в ежедневный рацион ярко-красные или темно-зеленые продукты. Делать акцент следует на листовой зелени, капусте и красном перце.

Сбалансированная диета должна содержать все питательные вещества и минералы необходимые вашим глазам, чтобы обеспечить максимально здоровую работу. Листовая зелень, особенно вьющаяся капуста, содержит много антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин (так называемые каротиноиды). Считается, что они могут защитить сетчатку от вредного света и, в частности, область макулы в задней части глаза от износа,

– объясняет Хелфорд.

Похожими полезными свойствами порадует и красный перец, также имеющий высокое содержание лютеина, что обеспечивает защитные свойства. Пользу от потребления этого компонента подтверждает исследование, которое было опубликовано в журнале Nutrients.

Согласно выводам ученых, лютеин является каротиноидом, обладающим противовоспалительными свойствами. Он предотвращает возрастные макулярные заболевания, что является основной причиной слепоты или проблем со зрением.