Для багатьох вибір здорового сніданку перетворюється на справжнє випробування, адже всюди з'являються оброблені продукти, які так і закликають "грішити". Що їсти замість шкідливих пластівців, солодощів та соку, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Який сніданок найкорисніший

Коли йдеться про схуднення, у дієтологів та експертів не знайдеться кращої поради, як білок та клітковина, які варто зробити головними у вашому раціоні. На 1 місце вони винесли просту та водночас смачну страву – овочевий омлет. Для його приготування вам може знадобитись дещо більше часу, ніж на пластівці, проте ви точно не пошкодуєте, якщо розпочнете ранок цим здоровим міксом. Головний козир страви – білок, якого у складі ну дуже багато.

Вживання яєць – це чудовий спосіб покращити харчування та зарядитися енергією до кінця дня. Тому овочевий омлет є одним із найкращих сніданків, який ви можете їсти щоранку, щоб скинути кілька кілограмів, – зазначає дієтологиня Ліза Річардс.



Овочевий омлет – це смачно і корисно / Фото Pexels

Експертка каже, що у складі з'являється багато поживних речовин і клітковини, якщо омлет правильно приготувати. Зокрема, вона рекомендує додати цибулю, червоний перець, шпинат, гриби чи інші улюблені овочі.

Присутність овочів у ранковому раціоні не лише забезпечує вас енергією, але й відчуттям ситості, що дозволяє їсти менше протягом дня. Саме на цьому ефекті варто зосередитись при виборі страви на сніданок. Насичення є гарною зброєю проти зайвих кілограмів.

Якщо вранці ви віддаєте перевагу солодким та обробленим продуктам, скоріше за все, протягом дня ви стикнетесь з бажання поповнити запаси батончиками, випічкою чи іншими солодощами.

На відміну від традиційних сніданків із рафінованими вуглеводами, овочевий омлет залишить вас без цукру вранці, що не призведе до переїдання та неправильного вибору їжі,

– підсумовує Річардс.

Дотримання правильного раціону протягом дня дозволить забезпечити організм необхідними вітамінами, мінералами та поживними речовинами.