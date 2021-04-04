Мікронутрієнти (мікроелементи) – це поживні речовини, які використовуються усіма системами організму для його повноцінної роботи. До них входять мінерали та вітаміни, які необхідні для виконання цілого ряду важливих функцій.

Вітаміни генерують енергію, нормалізують роботу імунітету, покращують згортання крові. Мінерали своєю чергою використовуються для росту і розвитку організму. Навіть, якщо ви перебуваєте на дієті, вам необхідно підтримувати здоровий баланс мікроелементів. Тим паче, що деякі з них сприяють схудненню.

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Хром



Чому важливо харчуватися збалансовано / Фото Pexels

Цей мікроелемент допомагає в обмінних процесах, взаємодіє з інсуліном та допомагає організму краще засвоювати глюкозу. Але найголовніше – хром відповідає за тягу до солодкої та борошняної їжі – двох ворогів ідеальної фігури. Таким чином, чим більше у раціоні хрому, тим нижчу кількість шкідливої їжі вам вдасться з'їсти.

Доросла добова норма мікроелемента становить 150 міліграми. При цьому більшість людей не добирає половини норми.

Якщо регулярно вживати хром:

знизиться бажання пити каву та чай з цукром;

підвищиться рівень енергії та бадьорості;

стане легше переносити фізичні навантаження;

пришвидшиться процес втрати ваги.

Джерела хрому:

Бразильський горіх, лісовий горіх, фініки, морська риба, проросла пшениця і її зародки, гречка, перловка, пшоно, куряче м'ясо, печінка телятини, твердий сир, кисломолочні продукти, печериці, сира ріпчаста цибуля, картопля, горох, квасоля, помідори, огірки, цвітна капуста, броколі, брюссельська капуста, вишня, слива, чорниця, груші, апельсини.

Кальцій

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Кальцій – найкращий мікроелемент для тих, хто бажає схуднути. Продукти, багаті кальцієм:

прискорюють метаболізм;

покращує процес міжклітинного обміну речовин;

знижують збудливість нервових клітин;

усувають м'язові спазми;

покращують стан крові, нормалізують її згортання;

знижують холестерин;

допомагають роботі надниркових залоз і щитовидної залози.

Для того, щоб підтримувати рівень кальцію в організмі в межах його норми, необхідно не тільки включити корисні продукти в раціон, але і обмежити вживання солі та кофеїну, які "вимивають" мікроелемент.

Джерела кальцію:

Соя, морепродукти, морква, картопля, молочні продукти, сир, яйця, листові овочі, капуста, шпинат, петрушка, селера, зелена цибуля, кунжут, фундук, мигдаль, курага, волоські горіхи, арахіс, родзинки,

Магній

Магній збільшує здатність поглинати більше кисню клітинами організму, прискорюючи обмін глюкози і метаболізм. З налагодженням рівня магнію в організмі:

налагодиться серцевий ритм;

знизиться рівень цукру в крові;

покращиться дихання;

зменшиться вираженість ПМС;

покращиться стан зубів.

Джерела магнію:

Сочевиця, квасоля, висівки, горіхи, какао, морепродукти, зелень, гарбузове насіння, насіння соняшнику, насіння льону, насіння кунжуту, шоколад.

Залізо



В яких продуктах шукати важливі мікронутрієнти / Фото Pexels

Елемент позитивно впливає на кровоносну систему. Він бере активну участь в утворення гемоглобіну та зміцнює імунітет. Роль заліза в організмі важко переоцінити, адже воно:

забезпечує тканини киснем;

прискорює метаболізм;

руйнує продукти окислення;

підтримує нормальне вироблення гормонів щитовидною залозою;

нормалізує мозкову активність.

Джерела заліза:

Печінка, м'ясо, пшоно, квасоля, сухофрукти, гранат, яблука, абрикоси.

Калій

Для тих, хто бореться із зайвою вагою, дуже важливо підібрати збалансований раціон в якому присутні продукти, багаті калієм. Його дефіцит може призвести до появи целюліту, набряків і збоїв в роботі шлунково-кишкового тракту. Добова норма калію не менше ніж 3,5 грама. В такому разі:

покращиться робота нервової системи;

підвищиться тонус м'язів;

зникнуть набряки;

виведуться токсини;

їжа почне перетравлюватися швидше;

нормалізується артеріальний тиск.

Джерела калію:

Горіхи, шпинат, сухофрукти, банани, картопля, абрикоси, чорна смородина.