Микронутриенты (микроэлементы) – это питательные вещества, которые используются всеми системами организма для его полноценной работы. К ним относятся минералы и витамины, которые необходимы для выполнения целого ряда важных функций.

Витамины генерируют энергию, нормализует работу иммунитета, улучшают свертываемость крови. Минералы в свою очередь используются для роста и развития организма. Даже если вы находитесь на диете, вам необходимо поддерживать здоровый баланс микроэлементов. Тем более, что некоторые из них способствуют похудению.

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Хром



Почему важно питаться сбалансировано / Фото Pexels

Этот микроэлемент помогает в обменных процессах, взаимодействует с инсулином и помогает организму лучше усваивать глюкозу. Но самое главное – хром отвечает за тягу к сладкой и мучной пищи – двум врагам идеальной фигуры. Таким образом, чем больше в рационе хрома, тем ниже количество вредной пищи вам удастся съесть.

Взрослая суточная норма микроэлемента составляет 150 миллиграмма. При этом большинство людей не добирает половины нормы.

Если регулярно употреблять хром:

снизится желание пить кофе и чай с сахаром;

повысится уровень энергии и бодрости;

станет легче переносить физические нагрузки;

ускорится процесс потери веса.

Источники хрома:

Бразильский орех, лесной орех, финики, морская рыба, проросшая пшеница и ее зародыши, гречка, перловка, пшено, куриное мясо, печень телятины, сыр, кисломолочные продукты, грибы, сырая репчатый лук, картофель, горох, фасоль, помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, вишня, слива, черника, груши, апельсины.

Кальций

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Кальций – лучший микроэлемент для тех, кто желает похудеть. Продукты, богатые кальцием:

ускоряют метаболизм;

улучшает процесс межклеточного обмена веществ;

снижают возбудимость нервных клеток;

устраняют мышечные спазмы;

улучшают состояние крови, нормализуют ее свертывания;

снижают холестерин;

помогают работе надпочечников и щитовидной железы.

Для того чтобы поддерживать уровень кальция в организме в пределах его нормы, необходимо не только включить полезные продукты в рацион, но и ограничить употребление соли и кофеина, которые "вымывают" микроэлемент.

Источники кальция:

Соя, морепродукты, морковь, картофель, молочные продукты, сыр, яйца, листовые овощи, капуста, шпинат, петрушка, сельдерей, зеленый лук, кунжут, фундук, миндаль, курага, грецкие орехи, арахис, изюм,

Магний

Магний увеличивает способность поглощать больше кислорода клетками организма, ускоряя обмен глюкозы и метаболизм. С налаживанием уровня магния в организме:

наладится сердечный ритм;

снизится уровень сахара в крови

улучшится дыхания;

уменьшится выраженность ПМС;

улучшится состояние зубов.

Источники магния:

Чечевица, фасоль, отруби, орехи, какао, морепродукты, зелень, тыквенные семечки, семена подсолнечника, семена льна, семена кунжута, шоколад.

Железо



В каких продуктах искать важные микронутриенты / Фото Pexels

Элемент положительно влияет на кровеносную систему. Он активно участвует в образовании гемоглобина и укрепляет иммунитет. Роль железа в организме трудно переоценить, ведь оно:

обеспечивает ткани кислородом;

ускоряет метаболизм;

разрушает продукты окисления;

поддерживает нормальную выработку гормонов щитовидной железой;

нормализует мозговую активность.

Источники железа:

Печень, мясо, пшено, фасоль, сухофрукты, гранат, яблоки, абрикосы.

Калий

Для тех, кто борется с лишним весом, очень важно подобрать сбалансированный рацион в котором присутствовали продукты, богатые калием. Его дефицит может привести к появлению целлюлита, отеков и сбоев в работе желудочно-кишечного тракта. Суточная норма калия не менее 3,5 грамма. В таком случае:

улучшится работа нервной системы;

повысится тонус мышц;

исчезнут отеки;

выведутся токсины;

пища начнет перевариваться быстрее;

нормализуется артериальное давление.

Источники калия:

Орехи, шпинат, сухофрукты, бананы, картофель, абрикосы, черная смородина.