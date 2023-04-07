Міністерство охорони здоров'я України склало список продуктів, які позитивно вплинуть на ваш сон. Спішимо з вами ним поділитись.

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Які продукти покращують сон

У МОЗ відзначають, що від безсоння страждають понад 10% населення розвинених країн, а кожен другий дорослий має один чи кілька симптомів розладу сну. Як наслідок, можуть погіршуватись настрій, розумова діяльність, пам'ять, імунна система тощо.

Якщо недосипання стабільне, це може конвертуватись у ризик захворювань серця і судин, діабету та артриту. Покращити сон можуть загальні рекомендації та правильна вечеря, у якій чимало клітковини та обмаль насичених жирів і простих вуглеводів. Найкраще їсти за 2 – 3 години до нічного відпочинку, а спати 7 – 9 годин.

Складні вуглеводи

У пригоді стануть цілозерновий хліб, макарони твердих сортів, крекери та коричневий рис. Водночас варто уникати продуктів, які знижують рівень серотоніну і не сприяють сну. Йдеться про звичайний хліб, макаронні вироби, випічку та солодощі.



Харчуйтесь перед сном правильно / Фото Pexels

Корисні жири

Сюди віднесемо низку горіхів, зокрема волоські, фісташки, мигдаль, кеш'ю, які містять корисні речовини. А от картопля фрі, чипси чи закуски "ощасливлять" високим вмістом насичених жирів та трансжирів.

️Продукти з магнієм

Йдеться про свіжі трави, які матимуть заспокійливий ефект. Це, перш за все, листова зелень, шпинат, авокадо, чорна квасоля, базилік чи шавлія. Останні два ще й містять природні седативні компоненти. Допоможе також молоко чи трав'яний чай.

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Риба і птиця

На рівень серотоніну позитивно вплинуть нежирний сир, курка, індичка та риба, які багаті на амінокислоту триптофан. Проте не варто їсти смажену рибу й жирні тверді сири, вони будуть довше перетравлюватись, що не дасть швидко заснути.