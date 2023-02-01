Клітковина міститься не лише у літніх ягодах. Її можна знайти й в інших продуктах, про які розповідаємо у нашому матеріалі.

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Мікс горіхів і сухофруктів

Цей суперпоживний тандем стане відкриттям для вас. Замінити обіднє печиво чи булочку можна не менш смачними хрустиками. Поєднання горіхів і сухофруктів забезпечить організм значною кількістю клітковини, які є у складі двох смаколиків. Вживати їх можна і на сніданок у поєднанні з вівсяними пластівцями.

Трейл-мікс – одна з моїх улюблених закусок, особливо в дорозі, оскільки вона забезпечує швидке джерело білка та клітковини. Ці дві поживні речовини дають відчуття ситості між прийомами їжі, запобігаючи переїданню, що корисно для тих, хто хоче підтримувати постійну вагу для оптимального здорового старіння,

– ділиться дієтологиня Тріста Бест.

Вишні



Додайте вишні у раціон / Фото Pexels

Ще один продукт, який можна влітку смакувати у свіжому вигляді, а взимку потішити себе замороженою альтернативою. Ці соковиті солодкі ягідки здивують вас кількістю клітковини, яка надовго змусить забути про наступний прийом їжі та солодке. Вишні також є природним джерелом мелатоніну, який так потрібен вашому організму ввечері, аби міцно заснути. Потішить і нормалізація роботи кишківника. Тому цей знежирений та повністю натуральний фрукт точно заслуговує стати вашою смачною та здоровою закускою.

Яблука

Наступний лот – яблука, які відомі важливими поживними речовинами та антиоксидантами. В одному фрукті міститься близько 3 – 4 грамів клітковини. Нагадаємо, що середня добова норма становить 25 грамів для середнього раціону у 2 тисячі калорій на день.

Клітковина в яблуках допомагає вимивати холестерин і жир, що циркулює в крові, а також довше зберігає відчуття ситості, що запобігає переїданню. Фрукти також сприяють втраті ваги та підтримці здорової маси під час старіння, оскільки більшість видів зазвичай є низькокалорійними, багатими клітковиною та антиоксидантами,

– запевняє ще одна експерта з харчування Ліза Річардс.

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Буряк

У складі цього городнього представника 3,4 грама клітковини. Ця доза добряче полегшить вам травлення та допоможе покращити здоров'я кишківника. Сприяє процесу травлення і бетаїн, який вважається травним ферментом. З віком люди також забувають про зволоження організму та п'ють менше рідини. Це пришвидшує процес старіння, а клітковина може вміло цьому зарадити.