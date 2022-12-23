Вживати каву, коли у вас проблеми з тиском, – це не надто гарна ідея, яка тягне за собою смертельні ризики. Що обіцяє ваше серце після вживання 2 і більше чашок на день, розповідаємо далі.

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Чим небезпечна кава

Збільшуючи дозу кави ви пропорційно збільшуєте і ризики передчасної смерті, кажуть дослідники Американської кардіологічної асоціації. Вони застерігають людей з важкою формою гіпертонії від споживання кави.

Передували таким висновкам експерименти, до яких залучили 18 600 чоловіків і жінок, вік яких був від 40 до 79 років. Протягом 19 років за ними уважно спостерігали вчені, проводили контрольні дослідження та опитування. В результаті аналізу даних вдалось встановити, що люди, які вживали більш ніж 2 чашки кави вдень, автоматично подвоювали ризики смерті. У дослідженні йдеться про тих, хто мав хронічні проблеми з артеріальним тиском: показники були 160/100 міліметрів ртутного стовпчика або більше.



2 чашки кави шкідливі для серця / Фото Pexels

Цікаво, що в людей, які обмежували споживання кави до 1 чашки або ж пили зелений чай, який також містить кофеїн, не виявили жодних побічних ефектів. Ба більше, низка раніше проведених досліджень доводить користь від споживання саме 1 кави на день: так ви можете захистити себе від серцевих захворювань, інфарктів або інсультів, розвитку хронічних захворювань, зокрема діабету 2 типу та деяких видів раку.

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Помірне споживання кави також допомагає контролювати апетит, захищає від депресії та покращує концентрацію уваги. Зі зростанням кількості спожитого тонізувального напою, збільшується і сила ефектів, тож з корисних вони переростають у смертельні.

Наше дослідження мало на меті визначити, чи відомий захисний ефект кави також поширюється на людей з різними ступенями гіпертонії; а також досліджували вплив зеленого чаю на ту саму популяцію,

– пояснив один з авторів дослідження Хіроясу Ісо.