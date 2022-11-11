Цього разу своєю унікальною дією вражає квашена капуста. Тож поки ви спішите дізнатись рецепт у мами, ми розповідаємо про користь.

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Квашена капуста захищає від інфаркту

Додати у раціон сезонну квашену капусту варто для захисту судин та серця. Весь секрет у вмісті вітаміну С, який важливий для підтримки судинного тонусу та стану стінки. Саме з маленького трубчастого органу, яким рухається кров, починається великий захисний шлях від складних недуг, тобто інфаркту.

Вживати та готувати квашену капусту можна без зайвої солі, адже продукт і без того має яскраво виражений смак. Підсилять дію капусти і ягоди, які можна додавати під час сквашування, наприклад, брусниця чи журавлина.



Квашена капустає захищає від інфаркту / Фото УНІАН

Корисний продукт також містить у складі бета-каротин, вітамін U та вітаміни групи B. Цей комплекс буде мати позитивний вплив на роботу шлунково-кишкового тракту. Свою лепту у цей процес вносить і молочна кислота разом з клітковиною, які покращують мікрофлору та допомагають відновити здоровий баланс корисних бактерій в кишківнику. Відтак, робота шлунково-кишкового тракту нормалізується, а імунна система стає міцнішою.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Які продукти захищають від інфаркту

Якщо ви хочете більш ефективно захистити серцево-судинну систему, додайте у раціон ці продукти: