Ми часто не надаємо значення недосипанню, але ця звичка не минає безслідно для організму. Експертка зі здоров'я Наталя Мазурик розповіла про неприємні наслідки.

Цікаво Сирени провокують проблеми зі здоров'ям: ось чому

Чому недосипання шкідливе

Одним із перших наслідків недостатності сну є збільшення апетиту й потенційне переїдання. Це провокують знижений рівень лептину (гормон, який пригнічує жагу до їжі) і збільшення кількості греліну.

Окрім цього, вам може хотітись шкідливих вуглеводів. Це пов'язано з підвищенням рівня кортизолу, втихомирити якого може інсулін. Чим частіше ви недосипатимете, тим більшою буде потреба у швидких перекусах. Таке надмірне споживання вуглеводів заважатиме зменшенню жирового шару й, наприклад, боротьбі з целюлітом.



Намагайтесь висипатись щодня / Фото Pexels

Підвищений кортизол ще має три неприємні наслідки. Він руйнує м'язи, може ускладнювати набір маси та виснажує запаси важливих для організму елементів, зокрема цинку, який відповідає за стан вашого волосся, нігтів і шкіри.

Боротись із нічним недосипанням варто, якщо є така можливість. Найкраще це компенсовувати денним сном, який повинен мати чіткі часові ліміти: 15 – 20 хвилин або ж 90.

За час короткого відпочинку ви встигнете зануритись у глибоку фазу сну, а протягом довгого пройдете усі фази. Обидва варіанти дозволять почуватись бадьоро. Прокидатись між цими проміжками не рекомендовано.