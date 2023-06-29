Якщо ви плануєте відмовитися від м'яса чи продуктів тваринного походження, вам варто знати, що саме у цих продуктах міститься чимало необхідних для людини вітамінів, зокрема і В12, кальцій та залізо. Тож важливо замінити їх корисними вегетаріанськими аналогами.

Цікаво 5 найпоширеніших міфів про здорове харчування, у які ви досі вірите

Деякі рослинні продукти шкідливі

Багато людей вважають, що для підтримання здорового харчування достатньо усунути з раціону всі продукти тваринного походження, проте це не так. Залишається велика категорія продуктів, які є веганськими, проте можуть призвести до неприємних наслідків, зокрема, до діабету, ожиріння чи проблем з серцем.

Науковці розповіли про так звану "сміттєву" рослинну їжу – це ті продукти, які були піддані обробці, містять багато цукру та мають високу калорійність. У таку їжу зазвичай додають дешеві промислові добавки, вона має низьку харчову цінність та може серйозно нашкодити вашому здоров'ю.

До таких продуктів експерти відносять:

дешевий неякісний хліб, тістечка та печиво;

солодкі газовані напої;

ароматизовані кисломолочні напої;

розфасовані закуски на кшталт чипсів та сухариків;

сухі сніданки;

енергетичні батончики;

каші, соуси та супи швидкого приготування.



Не всі рослинні продукти корисні для організму / Фото Pexels ​

Ці продукти надзвичайно зручні, і саме тому їхня популярність постійно зростає. Нещодавні дослідження показали, що у країнах з середнім та високим достатком ультраоброблена їжа займає більше, ніж половину від усіх калорій, що люди споживають на день.

Втім, подібна дієта може завдати значної шкоди вашому здоров'ю. Зокрема, якщо висококалорійна оброблена їжа займатиме хоча би 10% вашого раціону, ризики інсульту та серцевих захворювань значно зростуть. Також такі продукти сприяють розвитку ракових захворювань та діабету 2-го типу. Не варто забувати й про те, що постійне вживання обробленої їжі може призвести до збільшення ваги й навіть до ожиріння.

Та правильно спланований вегетаріанський раціон може бути дуже корисним для здоров'я – науковці довели, що люди, які практикують цю дієту, живуть довше, а також легше зберігають м'язову масу. Тож у щоденне харчування замість цукру та оброблених продуктів радять додати більше горіхів, фруктів та свіжих овочів.