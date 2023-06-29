Если вы планируете отказаться от мяса или продуктов животного происхождения, вам следует знать, что именно в этих продуктах содержится немало необходимых для человека витаминов, включая В12, кальций и железо. Поэтому важно заменить их полезными вегетарианскими аналогами.

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Некоторые растительные продукты вредны

Многие считают, что для поддержания здорового питания достаточно устранить из рациона все продукты животного происхождения, однако это не так. Остается большая категория продуктов, которые являются веганскими, однако могут привести к неприятным последствиям, в частности к диабету, ожирению или проблемам с сердцем.

Ученые рассказали о так называемой "мусорной" растительной пище – это продукты, которые были подвергнуты обработке, содержат много сахара и имеют высокую калорийность. В такую пищу обычно добавляют дешевые промышленные добавки, они имеют низкую пищевую ценность и могут серьезно навредить вашему здоровью.

К таким продуктам эксперты относят:

дешевый некачественный хлеб, пирожные и печенье;

сладкие газированные напитки;

ароматизированные кисломолочные напитки;

расфасованные закуски типа чипсов и сухариков;

сухие завтраки;

энергетические батончики;

каши, соусы и супы быстрого приготовления.



Не все растительные продукты полезны для организма / Фото Pexels​

Эти продукты очень удобны, и именно поэтому их популярность постоянно растет. Недавние исследования показали, что в странах со средним и высоким достатком ультраобработанная пища занимает более половины всех калорий, которые люди потребляют в день.

Впрочем, подобная диета может нанести значительный вред вашему здоровью. В частности, если высококалорийная обработанная пища будет занимать хотя бы 10% вашего рациона, риски инсульта и сердечных заболеваний значительно увеличатся. Также такие продукты способствуют развитию раковых заболеваний и диабета 2-го типа. Не стоит забывать и о том, что постоянное употребление обработанной пищи может привести к увеличению веса и даже ожирению.

И правильно спланированный вегетарианский рацион может быть очень полезным для здоровья – ученые доказали, что люди, практикующие эту диету, живут дольше, а также легче сохраняют мышечную массу. Так что в ежедневное питание вместо сахара и обработанных продуктов советуют добавить больше орехов, фруктов и свежих овощей.