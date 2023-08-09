Скоріш за все, серед вашого взуття знайдеться хоча би одна пара шльопанців. Можливо, ви навіть носите їх замість домашніх капців протягом всього року. Та ви й не підозрюєте, як це взуття впливає на ваші стопи.

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Чим шкідливі в'єтнамки

Лікарі переконані, що носіння шльопанців щодня може спричинити й посилити біль у п'ятах, адже це взуття має досить ненадійну конструкцію. Більшість шльопанців не забезпечують жодної підтримки стоп, а без неї тягар кожного кроку лягає саме на п'яти.

Окрім того, постійне носіння в'єтнамок може призвести до того, що ваш великий палець деформується та почне боліти. Може це призвести й до інших неприємних симптомів, зокрема:

набряк та почервоніння;

труднощі під час ходьби;

неможливість повністю випрямити палець;

мозолі на кінчику пальця.

Також варто рідше носити шльопанці і у випадку, якщо ви маєте проблеми зі стопами – плоскостопість чи біль у суглобах стопи. Тривале носіння такого взуття може посилити симптоми захворювання та спричинити біль.

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Ви могли й не підозрювати, та якщо носитимете в'єтнамки щодня, можете зіштовхнутися навіть з болем у спині. Звісно, взуття не є основною причиною його, проте може сприяти різним захворюванням та проблемам зі здоров'ям.



Шльопанці можуть призвести до болю у спині / Фото Pexels

Пам'ятайте й про те, що носіння такого відкритого взуття може спричинити підхоплення різних інфекцій та грибків. В'єтнамки не захищають від мікробів, які можуть затримуватися на підлозі приміщень чи на вулиці. Так ваші ноги частіше контактуватимуть зі збудниками хвороб, і ви можете заразити свої шкіру чи нігті.

Шанси на зараження суттєво зростають, якщо ви не чистите свої шльопанці досить часто.