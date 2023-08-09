Скорее всего, среди вашей обуви найдется хотя бы одна пара шлепанцев. Возможно, вы даже носите их вместо домашних тапочек в течение всего года. Но вы и не подозреваете, как эта обувь влияет на ваши стопы.

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Чем вредны вьетнамки

Врачи убеждены, что ношение шлепанцев ежедневно может вызвать и усилить боль в пятках, ведь эта обувь имеет достаточно ненадежную конструкцию. Большинство шлепанцев не обеспечивают никакой поддержки стоп, а без нее бремя каждого шага ложится именно на пятки.

Кроме того, постоянное ношение вьетнамок может привести к тому, что ваш большой палец деформируется и начнет болеть. Это может привести к другим неприятным симптомам, в частности:

отек и покраснение;

трудности при ходьбе;

невозможность полностью выпрямить палец;

мозоли на кончике пальца.

Также стоит реже носить шлепанцы и в случае, если у вас проблемы со стопами – плоскостопие или боли в суставах стопы. Длительное ношение такой обуви может усилить симптомы заболевания и вызвать боль.

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Вы могли и не подозревать, но если будете носить вьетнамки каждый день, можете столкнуться даже с болью в спине. Конечно, обувь не является основной причиной ее, однако может способствовать различным заболеваниям и проблемам со здоровьем.



Шлепанцы могут привести к боли в спине / Фото Pexels

Помните и о том, что ношение такой открытой обуви может вызвать разные инфекции и грибки. Вьетнамки не защищают от микробов, которые могут задерживаться на полу или на улице. Так ваши ноги будут чаще контактировать с возбудителями болезней, и вы можете заразить свою кожу или ногти.

Шансы на заражение существенно растут, если вы не чистите свои шлепки довольно часто.