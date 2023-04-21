Яка їжа у цьому списку найбільш небезпечна та підступна, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Які солодкі продукти найбільш шкідливі

Ви будете здивовані, але в списку найбільш шкідливих солодощів опинились два продукти, які багато хто досі вважає складниками правильного раціону – це пластівці для сніданку та фітнес-батончики. Дієтологи та експерти з харчування вважають цю їжу найгіршою, адже у ній багато цукру, нездорових жирів і рафінованих вуглеводів, а маркування "корисні" вони отримали зовсім незаслужено.

Чим небезпечні солодкі пластівці

Почати ранок з такого сніданку швидко та ніби й смачно: саме з таким слоганом рекламують цей продукт. І все було б не так критично, якби разом з перекусом ви не проковтували надмірну кількість шкідливих компонентів, які ще довго змушують організм боротись з їхнім впливом.

У складі таких сніданків чимало цукру і зовсім мізерна поживна цінність, адже немає ні клітковини, ні білків. Тобто ваш організм отримує лише зайві сантиметри в талії. Все пояснюється тим, що тілу майже не потрібно енергії, щоб перетравити їжу, тож ви лише поповнюєте денний запас калорій. Також солодкі сніданки збільшують тягу до цукру протягом дня, тому у вас є значні ризики переїдання, якщо ви починаєте ранок неправильно.



Уникайте вживання сніданків швидкого приготування / Фото Pexels

Протеїнові батончики шкідливі

Ще один король цукру та зайвого жиру на животі – фітнес-батончик, що також несправедливо отримав славу "корисного продукту". Нібито здорові перекуси насправді перенасичені цукром, а саме цукровими спиртами, такими як ксиліт, сорбіт і маніт. Їх виробники додають, аби підсолодити їжу і зробити схожою на батончики.

Протеїнові батончики з високим вмістом доданого цукру забезпечують порожні калорії без харчової користі. Більшість калорій надходить із цих простих цукрів, а не зі складних вуглеводів чи інших дієтичних джерел, таких як білки чи корисні жири. Це не дозволить людям схуднути, оскільки легко споживати велику кількість калорій, не відчуваючи після цього ситості чи задоволення,

– попереджає дієтологиня Лорі Вокер.