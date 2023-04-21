Сьогодні відомий широкий список корисних продуктів, які можна використовувати як перекус. Серед них є один, який здивує своїм корисним вмістом елементів та впливом на організм.

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Який перекус допоможе схуднути

Важливо вміти розрізняти справді якісні закуски від тих, які виробники лиш називають здоровими, а насправді піддаються ультраобробці. Такі продукти містять чималу кількість калорій, жиру, натрію та цукру. Замість них рекомендуємо звернути увагу на горішки. Вони містять багато поживних речовин, смачні та здатні творити чудеса для здоров'я та фігури.

Головним ворогом для горіхів є вісцеральний жир, з яким вони здатні легко та ефективно боротись. Це й зумовлює позитивні зміни не лише у сантиметрах та на вагах, але й всередині організму, адже ви позбуваєтесь небезпечного прошарку, який заважає вашим органам повноцінно функціонувати.

Королем горіхів дієтологи вважають саме мигдаль, який багатий клітковиною, білком, корисними жирами, вітамінами та мінералами. А ще у складі багато антиоксидантів та надважливого вітаміну Е.



Мигдаль допоможе вам схуднути / Фото Pexels

Мигдаль є хорошим джерелом вітаміну Е, який є антиоксидантом та допомагає захистити клітини від пошкодження. Антиоксиданти захищають ваше тіло від низки ризиків для здоров'я, включаючи хвороби серця, рак тощо. Вони також можуть допомогти зменшити запалення шкіри. Мигдаль справді заслуговує на статус суперфуду,

– пояснює дієтологиня Крутіка Нанаваті.

Продукт також містить безпечні та дієтичні мононенасичені жири. Вони стимулюють роботу серцево-судинної системи та покращують процес травлення, що забезпечує комплекс позитивних змін для організму, зокрема й зменшення ваги. Цей вид корисних жирів також можна знайти у складі авокадо.

"Мигдаль може сприяти здоров'ю кишківника, підтримуючи ріст корисних кишкових бактерій, включаючи види біфідобактерій і лактобактерій. Більш оптимальне здоров'я кишківника та збалансований мікробіом можуть зменшити резистентність до інсуліну та запалення, пов'язані з ожирінням", – підсумовує дієтологиня Пауліна Лі.

Вживати корисний смаколик можна у різному вигляді: цілими, подрібненими, нарізаними, у вигляді мигдального борошна, молока, олії чи пасти.