С синяками под глазами сталкивается почти каждая женщина. И если у кого-то этот косметический дефект возникает изредка, то кто-то ищет ответ, как убрать синяки под глазами – постоянно.

Читайте также Почему у вас выпадают волосы: врач удивил ответом

Избавиться от синяков под глазами и темных кругов реально. Ваш организм подает вам сигнал, что с организмом не все хорошо, так что вам нужно скрывать синяки не с помощью косметики, а ограничить потребление вредных продуктов.

Эндокринолог и терапевт-диетолог Елена Доманская рассказала в своем диктате, как избавиться от синяков под глазами.

Проверьте наличие анемии

По ее словам, женщинам прежде всего следует проверить, нет ли у них анемии. Это самое первое появление синяков под глазами. Если вы излечите анемию, то синяки у вас сойдут.

Анемия (отсутствие крови, малокровие) – ето клинико-гематологический синдром, характеризующийся уменьшением содержания гемоглобина и/или эритроцитов в единице объема крови, что приводит к возникновению кислородного голодания тканей.

Заботиться о своем здоровье и родных – легко, если выбираете Heel .

Исключительная вредная пища

Чтобы быстро избавиться от синяков под глазами, исключаем из пищи сладости, алкоголь и изделия из муки. Постарайся минимально нагружать желудочно-кишечный тракт. Тогда вы забудете о своих синяках до тех пор, пока снова не начнете есть разную вредную вредную пищу и пока снова не появится дефицит железа.

Обратите внимание, если ваши синяки под глазами коричневого цвета, тогда вам следует детально обследовать печень и надпочечники.