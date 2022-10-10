Втім, у деяких випадках це може бути ознакою небезпечних недуг. Коли варто хвилюватись та про що це говорить, розповідаємо далі.

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Чому сіпається око

Високий артеріальний тиск

Око може сіпатись через високий кров'яний тиск. Річ у тім, що зі зростанням показників збільшується пульсація кровоносних судин, що може дратувати очний нерв. На це він реагує посмикуванням, яке ви відчуваєте. Тож аби виключити цю причину, оперативно перевірте кров'яний тиск.

Емоційне вигорання

Емоційне вигорання супроводжується багатьма не лише психологічними, але й фізичними симптомами. Безсоння, хронічна втома, відчуття напруження та тривоги, зниження імунітету, втрата апетиту. Першочергово від цих наслідків страждає артеріальний тиск, від якого, як відомо, часто сіпається очний м'яз.

Дефіцит магнію

Магній – головний компонент, який відповідає за здоров'я м'язів. Коли його брак в організмі стає суттєвим, м'язи починають реагувати відповідно, тож це може призвести до неконтрольованих спазмів.



Причин сіпання ока є кілька / Фото Pexels

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Захворювання щитоподібної залози

Посмикування ока – наслідок захворювань щитоподібної залози. Починається все зі збоїв гормонів Т3 і Т4, які впливають на нервову систему, регулюють температуру тіла та беруть участь у метаболічному процесі. Якщо щитоподібна залоза продукує надмірну кількість заліза, воно викликає тахікардію, нервозні стани, що призводить до посмикування м'язів.

Алкоголізм

Алкоголь вміло руйнує головний мозок. Нерви передають хибні сигнали, що може викликати неконтрольоване посмикування практично будь-якої ділянки тіла, зокрема й очей.