На кількість білка, який вам необхідно споживати щодня, впливає величезна кількість факторів. Зокрема, денна норма залежить від здоров'я кишківника, вашого раціону, фізичної активності та генетики.

До слова Ківі здивує неймовірною користю: ось чому його потрібно їсти

Скільки білка потрібно їсти

Існує норма білка на день, яка становить 46 грамів для жінок та 56 – для чоловіків. Проте ця норма може змінюватися, адже всі люди унікальні, і їхні потреби можуть відрізнятися. Наприклад, якщо ви хочете набрати м'язів або схуднути, вам потрібно більше цієї поживної речовини. Останні дослідження показують, що у таких випадках на 90 кілограмів тіла потрібно 140 грамів білка.

Білок важливий не тільки для збереження м’язів, але й відіграє важливу роль у відновленні тканин, імунній функції, виробництві ферментів та енергії,

– поділилася дієтологиня Ліза Московіц.

Та важливо пам'ятати, що джерела білка будуть відрізнятися для людей, які їдять м'ясо та вегетаріанців. Та в обох випадках дієтологи радять не покладатися на протеїнові порошки, адже це продукти високої обробки та зазвичай окрім необхідного білка містять ще й чимало цукру та жирів.



Білок необхідний для вироблення енергії в організмі / Фото Pexels​

Якщо ж ви будете вживати надто багато оброблених продуктів, ризик серцево-судинних захворювань суттєво зросте. Окрім того, ця їжа може викликати запальні процеси у травній системі, зокрема синдром подразненого кишківника.

Найкращі джерела білка багаті на поживні речовини, містять усі дев'ять необхідних амінокислот та низький рівень насичених жирів. Серед рослинних продуктів найкраще підійдуть квасоля, горіхи, сочевиця, горох та соєві боби. Якщо ж ви хочете отримати білок з тваринної їжі, спробуйте додати до свого раціону більше курячої грудки, яєць, грецького йогурту та риби.

Якщо ви будете вживати надто мало білка, ви можете зіштовхнутися з неприємними наслідками для здоров'я. Та і переїдати його також не варто, адже це може призвести до обтяження шлунка й печінки, ожиріння, болю в животі, частого сечовипускання та м'язових судом.

Натомість збалансована дієта допоможе вам контролювати апетит, досягти вищих спортивних результатів та зберегти молодість на кілька років.