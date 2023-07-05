На количество белка, который вам нужно потреблять каждый день, влияет множество факторов. В частности, дневная норма зависит от здоровья кишечника, вашего рациона, физической активности и генетики.

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Сколько белка нужно есть

Существует норма белка в день, которая составляет 46 граммов для женщин и 56 – для мужчин. Однако эта норма может изменяться, ведь все люди уникальны и их потребности могут отличаться. К примеру, если вы хотите набрать мышц или похудеть, вам нужно больше этого питательного вещества. Последние исследования показывают, что в таких случаях на 90 килограммов тела требуется 140 граммов белка.

Белок важен не только для сохранения мышц, но и играет важную роль в восстановлении тканей, иммунной функции, производстве ферментов и энергии,

– поделилась диетолог Лиза Московиц.

Но важно помнить, что источники белка будут отличаться для людей, едящих мясо и вегетарианцев. Но в обоих случаях диетологи советуют не полагаться на протеиновые порошки, ведь это продукты высокой обработки и обычно кроме белка содержат немало сахара и жиров.



Белок необходим для выработки энергии в организме / Фото Pexels​

Если вы будете употреблять слишком много обработанных продуктов, риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастет. Кроме того, эта пища может вызвать воспалительные процессы в пищеварительной системе, в частности, синдром раздраженного кишечника.

Лучшие источники белка богаты питательными веществами, содержат все девять необходимых аминокислот и низкий уровень насыщенных жиров. Среди растительных продуктов лучше подойдут фасоль, орехи, чечевица, горох и соевые бобы. Если же вы хотите получить белок из животной пищи, попробуйте добавить в свой рацион больше куриной грудки, яиц, греческого йогурта и рыбы.

Если вы будете употреблять слишком мало белка, вы можете столкнуться с неприятными последствиями для здоровья. Да и переедать его также не стоит, ведь это может привести к отягощению желудка и печени, ожирению, боли в животе, частому мочеиспусканию и мышечным судорогам.

Сбалансированная диета поможет вам контролировать аппетит, достичь высших спортивных результатов и сохранить молодость на несколько лет.