Що можна встигнути за цей мінімальний відрізок часу та як це вплине на ваш організм, розповідаємо у нашому матеріалі. Цікаво Що варто знати про біль у спині: причини його виникнення та лікування Як продовжити собі життя Вчені Центру Чарльза Перкінса Сіднейського університету в Австралії запевняють, що всього кілька хвилин правильних тренувань на день зможуть збільшити тривалість життя та знизити ризики низки вікових захворювань. Зокрема, йдеться про унікальний вплив швидкої ходьби та інтервальних тренувань, які потрібно виконувати 3 – 4 рази по 1 хвилині. Мізерний вклад, але великі результати – саме це прогнозують вчені тим, хто введе ці прості види активностей у своє життя. Згідно з дослідженням, очікувати варто до 40% зниження смертності від раку, а також до 49% зниження смертності через серцево-судинні захворювання.

Наше дослідження показує, що переваги, аналогічні високоінтенсивним інтервальним тренуванням, можуть бути досягнуті шляхом збільшення інтенсивності випадкових дій, що виконуються в повсякденному житті, і чим більше, тим краще,

– пояснює провідний автор Еммануель Стаматакіс.



Всього 3 – 4 хвилини на день дозволять покращити здоров'я / Фото Pexels

Якщо інтенсивних та дієвих вправ ви не знаєте та й виконувати їх часу немає, підійде звичайна швидка ходьба, яку можна втілити чи то під час шляху на роботу, чи додому, чи вечірньої прогулянки. Такі фізичні активності підвищують частоту серцевих скорочень, а з нею приносять чимало інших позитивних ефектів.

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Особливо відкриття спрощує життя багатьом людям після 40, які не займаються регулярно спортом. Тож випадкова активність буде стимулом покращити якість життя та самопочуття. Перевагою буде й те, що спонтанна пришвидшена прогулянка не потребує особливої фізичної підготовки чи наставництва тренера. Ви просто додаєте трохи більше темпу своєму звичному життю.