Хто часто має справу з курятиною, знає, наскільки є вибагливим це м'ясо: одна похибка і з соковитого ароматного філе виходить сухий шмат. Для легкого та вдалого приготування шеф-кухарі рекомендують правильно замаринувати курочку, а ми розкажемо, як це зробити.

Цікаво Чому виникає біль у суглобах та як з ним боротись

Скільки часу маринувати курятину

Пора вже відмовитись він нудної курочки та розбавити свої будні соковитим маринадом, який може зовсім по-іншому розкрити смак м'яса. Цікаво, що вам нічого не доведеться робити, зі всім справиться суміш рідини та спецій.

Якщо на тривале маринування та приготування обіду часу немає, достатньо буде всього пів години потримати філе у маринаді. Смакової кульмінації можна досягти за 6 годин у холодильнику, якщо у вас є такий часовий запас. Чим довше курка пробуде у маринаді, тим більше смаку вона зможе увібрати, однак тут важливо і не перестаратись, адже занадто тривале маринування може зробити вашу головну страву надто жорсткою.



Скільки часу маринувати курятину / Фото Pexels

Як правило, курячу грудку, стегна та гомілки я рекомендую маринувати щонайменше дві години. Але ніч, до 24 годин, найкраще підходить для досягнення максимального смаку,

– рекомендує колишній шеф-кухар адміністрації Обами Сем Касс.

Холодна пора наближається, а з нею – і сезон вірусів та застуд. Подбайте про якісний захист для себе і своїх рідних. Більше про перевірені методи профілактики розповідаємо тут.

Як довго потрібно маринувати курятину: