До того ж в умовах постійних вимкнень світла свіжість приготовленої їжі забезпечити дуже складно. Тож скільки часу можна зберігати улюблені страви та їсти їх без шкоди для здоров’я – розповідаємо у матеріалі.

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Салати з майонезом

Салати, заправлені майонезом, варто зберігати не більше 12 годин при температурі від -2 до +2°С. Якщо, наприклад, "Олів'є" стоїть на столі при кімнатній температурі, його необхідно з'їсти протягом 3 – 4 годин. Без майонезу в холодильнику він може залишатись свіжим 12 – 18 годин.

Майонезні салати швидко псуються, тому краще їх з'їдати одразу, а не зберігати кілька днів у холодильнику. Особливо, якщо ще хтось взяв ложку, скуштував і потім поклав її назад, то це чудове середовище для росту бактерій,

– радить сімейна лікарка BODRO_clinic Анастасія Клєшанцова.

До речі, салат на сметанній заправці псується вже за 30 хвилин при кімнатній температурі. Причому термін зберігання страви особливо не зміниться, якщо її помістити в холодильник.

Салат з майонезом швидко псується / Фото FreePik

Ковбаси, м'ясо та копчені продукти

Термін зберігання ковбасних виробів залежить від їхнього виду.

Найшвидше псуються деякі м'ясні готові продукти, як-от ковбасні нарізки, які дістали з вакуумної упаковки,

– зазначає Анастасія Клєшанцова.

Та й інші м'ясні вироби можуть мати не тривалий термін придатності. Зокрема:

варену ковбасу можна зберігати впродовж 2 діб;

копчену та сирокопчену ковбасу рекомендовано споживати до 3 днів;

запечене м'ясо, курятину, відбивні можна тримати в холодильнику не більше 2 днів;

котлети рекомендовано зберігати до 3 діб;

а от стейки та великі шматки м’яса можуть лежати у холоді близько 4 днів, якщо вони щільно загорнуті у харчову плівку.

Морепродукти та риба

Свіжі або приготовлені морепродукти зберігаються менше від усіх інших страв. Сирі морепродукти можуть залишатися в холодильнику не довше доби, а приготовлені – максимум 2 дні.

Сире м'ясо та рибу одразу зберігайте в морозилці. Однак, якщо вони вже розморозилися, то їх слід або одразу приготувати, або викинути. В жодному разі не готуйте страву з м'яса, яке вже почало псуватися, – наголошує лікарка.

Рибу краще зберігати у морозилці / Фото FreePik

Молочні продукти

Перш за все слід пам'ятати, що молочні вироби зберігаються у чистому, герметично закритому посуді. За таких умов вони не втратять смакові якості та не вбиратимуть запахи інших продуктів.

При цьому варто врахувати, що:

термін придатності магазинного молока складає 3 доби.

свіже домашнє молоко зберігають не довше 24 годин.

масло та сметану можна зберігати до 10 діб за температури не вище + 4º.

У холодильнику "молочку" найкраще тримати на верхніх полицях.

Інші продукти

Також Анастасія Клєшанцова наголошує, що велику небезпеку несуть розбиті курячі яйця. Такий продукт краще одразу викидати, адже навіть якщо він пробуде в холодильнику добу, наслідки після вживання можуть бути важкими.

Крім цього, після святкового застілля легко мати симптоми отруєння після вживання домашніх соусів та відкритої консервації.

Домашній майонез на основі яєчних жовтків взагалі не можна зберігати у холодильнику. Термін придатності будь-якого соусу із сирим яйцем – один день,

– розповіла Анастасія Клєшанцова.

Тож лікарі рекомендують дотримуватись простих правил зберігання продуктів та звертати увагу на терміни свіжості їжі, аби уникнути поганого самопочуття чи отруєння. Анастасія Клєшанцова з BODRO_clinic радить користуватися правилом "запах і вигляд", адже це перші маркери свіжості продуктів.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух