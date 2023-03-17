Не обов'язково професіонально займатись певним видом спорту чи просиджувати у залі кілька годин. Все куди простіше. Розповідаємо, що ж допоможе.

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Скільки часу щодня приділяти фізичній активності

Рекомендації Національної служби охорони здоров'я наступні: 150 – 300 хвилин помірної фізичної активності на тиждень або ж 75 – 100 хвилин інтенсивної. Але мало хто цього дотримується.

Британські вчені провели аналіз величезної кількості досліджень щодо фізичної активності. Висновок був позитивним для людей, які не надто полюбляють спорт – навіть 75 хвилин активності на тиждень можуть запобігти кожному 20-му випадку серцево-судинних захворювань і майже кожному 30-му випадку раку.



Рухайтесь щонайменше 75 хвилин на тиждень / Фото Pexels

Тобто вам достатньо 11 хвилин на день проявляти фізичну активність, щоб зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту на 17% і раку на 7%. Під це визначення підпадають їзда на велосипеді, швидка ходьба, піші прогулянки, танці, теніс тощо.

Ви повинні відчути, що рухаєтесь, ваше серце б'ється швидше, але ви не обов'язково маєте відчувати задишку. Якщо ж ви виявите, що 75 хвилин активності на тиждень вам під силу, то можете спробувати поступово збільшити їх до рекомендованої кількості,

– наголошує керівник дослідження Сорен Браге.

Вчені також підрахували, що якби кожен учасник експерименту займався принаймні 150 хвилин на день, то можна було б запобігти приблизно кожній шостій передчасній смерті. Для цього потрібно небагато – всього лиш змінити деякі звички, намагаючись поєднати приємне з корисним: ходити на роботу або в магазин пішки або їздити на велосипеді, бути активними, граючись з дітьми чи онуками.

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Ще одна важлива настанова від Національної служби охорони здоров'я – 2 рази на тиждень робити щось задля зміцнення м'язів (йога, пілатес, спеціальні вправи, садівництво, фізична праця тощо).