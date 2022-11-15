У період холодів активність вірусів та бактерій зростає: вони швидше поширюються та розмножуються. Проте ваш організм здатен давати більшості шкідникам відсіч, якщо ви здорові.

Цікаво Покращує зір і не тільки: вражаючі переваги морквяного соку

Скільки разів нормально хворіти

Застуда – це респіраторна інфекція, яка виникає на тлі переохолодження. Саме тому у осінньо-зимовий період ми частіше схильні хворіти. Проте, медики впевнені, що абсолютно здорова людина не повинна хворіти на респіраторні недуги взагалі.

Частіше із сезонними нежитем та кашлем стикаються діти, які й легко підхоплюють недуги від однолітків у садку чи школі. Імунна система дорослої людини вже стала та натренована, тож їй легше проігнорувати вірусного шкідника чи оперативно його ліквідувати. Цікаво, що здоровий організм повинен залишатись стійким навіть при контакті з хворою людиною.



Цілком здорова людина не повинна хворіти / Фото Pexels

Допоможіть своєму організму одужати: біорегуляційний підхід дозволяє людині відновити власні захисні сили. Більше про лікування читайте тут.

Медики зазначають, що імунна система кожної людини страждає від впливу різних факторів: чи то негативного способу життя, чи то шкідливих звичок, чи то через супутні захворювання, чи медикаменти захисні бар'єри можуть бути дещо ослаблені. Тож з допустимою похибкою на весь холодний сезон нормально хворіти не більше 2 разів.

Про здоров'я вашого імунітету свідчить і тривалість інфекції. Зазвичай будь-яка вірусна респіраторна недуга повинна проходити за сім днів. Якщо ж після 3 – 5 днів з'являються нові симптоми: підвищується температура, до вірусної інфекції додається бактеріальна, і ви починаєте пити антибіотики, – варто бити на сполох. Рекомендуємо ретельніше подбати про своє здоров'я та підвищити імунітет.

Погіршувати захисні бар'єри можуть погане харчування, зайва вага, цукровий діабет, нестача вітамінів, гіподинамія, хворі зуби, погана робота кишківника.