Певно, ви завжди миєте блендер чи міксер після використання, але з холодильником не так просто зрозуміти, коли саме вже час мити його. І якщо в ньому зберігається чимало їжі, вже точно пора почистити його.

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Як часто потрібно мити холодильник

Звісно, якщо ви щось пролили всередині холодильника, варто витерти пляму відразу, щоб запобігти поширенню небезпечних бактерій. Та для того, щоб він був справді чистий, його потрібно ретельно вимивати щонайменше чотири рази на рік.

Для того, щоб ефективно підтримувати порядок у вашому холодильнику між миттями, уважно слідкуйте за станом їжі, яку ви туди кладете. Якщо етикетка продукту вказує, що термін придатності вже вичерпався, негайно викидайте його.



Холодильник варто мити кожні 3 місяці / Фото Pexels

Зберігання зіпсованої їжі може не тільки сприяти розмноженню плісняви та бактерій, але й спричинити неприємний запах, позбавитися якого буде непросто. Та якщо у вашому холодильнику щось все-таки зіпсувалося, не забудьте після утилізації продукту протерти з мийним засобом місце, де він лежав.

Та щоб не прибирати холодильник частіше, ніж потрібно, спробуйте правильно організувати простір у ньому та обережно зберігати усі продукти.

Правильне зберігання їжі є першим кроком до того, щоб зберегти її свіжою та безпечною якомога довше,

– поділилася експертка Таміка Сімс.

Особливо уважними вам варто бути до сирого м'яса, адже витоки, які може спричинити його розмороження, особливо небезпечні. Вони не тільки зіпсують м'ясо, але й поширять бактерії на решту продуктів у вашому холодильнику.

Як правильно мити холодильник

Для глибокого очищення холодильника вам необхідно витягнути усі полиці та лотки для льоду. Спершу вимийте їх у гарячій воді з застосуванням мийного засобу.

Натомість внутрішні стінки холодильника можна мити вже без застосування хімікатів. Для того, щоб якісно очистити техніку зсередини, змішайте гарячу воду з харчовою содою. Зрештою, дверцята холодильника варто залишити відчиненими на 15 хвилин, щоб дати йому провітритися.