Наверное, вы всегда моете блендер или миксер после использования, но с холодильником не так просто понять, когда самое время мыть его. И если в нем хранится немало пищи, уж точно пора почистить его.

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Как часто нужно мыть холодильник

Конечно, если вы что-то пролили внутри холодильника, следует вытереть пятно сразу, чтобы предотвратить распространение опасных бактерий. Но для того, чтобы он был действительно чист, его нужно тщательно вымывать не менее четырех раз в год.

Для того чтобы эффективно поддерживать порядок в вашем холодильнике между мойками, внимательно следите за состоянием пищи, которую вы туда кладете. Если этикетка продукта указывает, что срок годности уже истек, немедленно выбрасывайте его.



Холодильник следует мыть каждые 3 месяца / Фото Pexels

Хранение испорченной пищи может не только способствовать размножению плесени и бактерий, но и вызвать неприятный запах, избавиться от которого будет непросто. Но если в вашем холодильнике что-то испортилось, не забудьте после утилизации продукта протереть с моющим средством место, где он лежал.

Но чтобы не убирать холодильник чаще, чем нужно, попробуйте правильно организовать пространство в нем и осторожно хранить все продукты.

Правильное хранение пищи является первым шагом к тому, чтобы сохранить ее свежей и безопасной как можно дольше.

– поделилась эксперт Тамика Симс.

Особенно внимательными вам следует быть к сырому мясу, ведь истоки, которые могут повлечь за собой его размораживание, особенно опасны. Они не только испортят мясо, но и распространят бактерии на остальные продукты в вашем холодильнике.

Как правильно мыть холодильник

Для глубокой очистки холодильника необходимо вытащить все полки и лотки для льда. Сперва вымойте их в горячей воде с моющим средством.

Внутренние же стенки холодильника можно мыть уже без применения химикатов. Для того чтобы качественно очистить технику изнутри, смешайте горячую воду с пищевой содой. В конце концов, дверцу холодильника следует оставить открытой на 15 минут, чтобы дать ему проветриться.