Скільки яєць можна їсти на день та яку небезпеку для здоров'я можуть нести сирі яйця? Розповідаємо все про популярний для сніданку продукт у нашому матеріалі

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Скільки можна їсти яєць

Вчені вирішили розвіяти всі міфи про буцімто шкоду яєць та можливі негативні впливи на серцево-судинну систему. Дослідження показало, що цей простий продукт може навпаки знизити ризик інсульту та серцевого нападу.

Учасників експерименту поділили на дві групи: одні з'їдали до 5 яєць на тиждень, а інші їх їли лише у виняткових випадках. Цікаво, що в перших ризик серцевих захворювань був на 10% нижчим.

Вчені також зазначають, що яйця цілком безпечно споживати на сніданок. Такий складник сніданку буде добре насичувати організм та вбереже від відчуття голоду. Все завдяки високій концентрації білків і жирів. Тривале відчуття ситості, яке залишається після споживання яєць, зумовлене низьким вмістом вуглеводів у складі. Не завадять вашому організму також фолієва кислота, вітаміни B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк.

Позитивно впливають на серцево-судинну систему багато калорій у білку та відчутність жиру. У складі жовтка чимало холіну, який захищає печінку від можливих відкладень жиру.



Яйця не шкодять здоров'ю / Фото Pexels

Припустимо, якщо в день з'їдати не більше 1 – 2 яєць. Перш за все, яєчний білок – алергенний продукт і, якщо їсти його постійно у великих кількостях, можна спровокувати алергічну реакцію. А ось боятися яєць через високий рівень холестерину в жовтку не варто. Це обмеження буде актуальним тільки для людей з дуже високим рівнем холестерину крові,

– пояснює дієтологиня з медичною освітою Тетяна Кіхтева.

Регулярне вживання яєць стане в пригоді тим, хто хоче набрати м'язову масу, зміцнити кістки, підтримувати здоров'я мозку, поліпшити зір і запобігти появі катаракти, нормалізувати роботу судин. Курячі яйця стануть найкращим продуктом і для тих, хто хоче схуднути.

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Щоправда, лікарі застерігають від споживання надмірної кількості сирих яєць, особливо натщесерце. Це пов'язано з високим ризиком зараження сальмонельозом. Також шкоду можуть принести антибіотики, якими часто "підкріплюють" продукт. При потраплянні в організм вони можуть загрожувати проблемами у шлунково-кишковому тракті та зниженням імунітету.

Дієтологиня рекомендує віддавати перевагу термічно обробленим яйцям, які зварені некруто. Також безпечно готувати омлет із зеленню або варені яйця з овочами на сніданок.