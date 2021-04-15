

Що небезпечно додавати в каву / Фото Unsplash

Вони зручні для ресторанів та кафе, але точно не найкращий вибір, якщо ви стежите за своїм здоров’ям. Щоб вершки не псувалися, виробники додають до них синтетичні добавки та консерванти серед яких фосфат натрію.

Центр науки в суспільних інтересах (CSPI) включив фосфати натрію до списку добавок, вживання яких потрібно скоротити. Це означає, що попри нетоксичність речовини, надмірна доза може сприяти погіршенню самопочуття, зокрема призвести до порушення функцій нирок, серцево-судинної системи та ослаблення кісток.

Штучні підсолоджувачі

Проблема кавових добавок полягає в тому, що вони додають у щоденний раціон чимало порожніх калорій. Тому багато людей вирішують замінити їх штучними підсолоджувачами.

Утім, не все так просто.

Дослідження щодо безпеки штучних підсолоджувачів неоднозначні: допоки одні науковці стверджують, що цукрозамінники допомагають схудненню, Harvard Health переконує, що таким чином ми лиш обманюємо себе:

Люди, які використовують штучні підсолоджувачі часто компенсують недоотримані калорії, споживаючи іншу шкідливу їжу. Цей принцип заснований на самообмані за принципом: "я п'ю дієтичну газовану воду, тож можу дозволити собі зайвий кусок пирога", – додають науковці.

Також існує ризик, що цукрозамінники змінюють смак їжі. Штучні п ідсолоджувачі значно потужніші, ніж столовий цукор. Навіть невелика їх кількість може надати страві солодкого смаку. Це своєю чергою стимулює рецептори та стає причиною вироблення т олерантності до інших смаків.

Якщо ви не хочете, щоб фрукти та овочі стали для вас менш апетитними, варто відмовитися від кави з цукрозамінниками.

Ароматизовані вершки та сиропи

Що небезпечно додавати в каву | Фото Unsplash

Ароматизовані вершки та сиропи містять значно більше калорій, аніж звичайне молоко та цукор. Також вони містять небезпечні добавки, ароматизатори та пальмову олію, яка пов'язана з підвищенням рівня холестерину та порушенням травлення.

Згущене молоко

Обовязковий інгредієнт в’єтнамської холодної кави та іспанського напою Café Canario – один з найбільш шкідливих продуктів, які ви можете додати до ранкового напою. У двох столових ложках згущеного молока міститься 22 грами цукру і 130 калорій.