Кофе – один из немногих продуктов, которые мы употребляем регулярно. По данным ассоциации кофе, 70% людей пьет этот напиток по крайней мере раз в неделю, а 62% пьют кофе каждый день. Причем, как вы уже успели догадаться, большинство фанатов кофе добавляют в него сахар, сливки и ароматизированные сиропы.

Мы не утверждаем, что вам нужно пить исключительно черный кофе, но важно контролировать, чем именно вы дополняете утренний напиток. Согласно исследованиям, большинство популярных дополнений к кофе – это 69 пустых калорий.

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Порционные сливки, которые сохраняются при любых температурах



Что опасно добавлять в кофе / Фото Unsplash

Они удобны для ресторанов и кафе, но точно не лучший выбор, если вы следите за своим здоровьем. Чтобы сливки не портились, производители добавляют в них синтетические добавки и консерванты среди которых фосфат натрия.

Центр науки в общественных интересах (CSPI) включил фосфаты натрия в список добавок, употребление которых нужно сократить. Это означает, что несмотря на нетоксичность вещества, чрезмерная доза может способствовать ухудшению самочувствия, в частности привести к нарушению функции почек, сердечно-сосудистой системы и ослаблению костей.

Искусственные подсластители

Проблема кофейных добавок заключается в том, что они добавляют в ежедневный рацион много пустых калорий. Поэтому многие решают заменить их искусственными подсластителями.

Но не все так просто.

Исследование безопасности искусственных подсластителей неоднозначны: пока одни ученые утверждают, что сахарозаменители помогают похудению, Harvard Health утверждает, что таким образом мы лишь обманываем себя:

Люди, которые используют искусственные подсластители часто компенсируют недополученные калории, потребляя другую вредную пищу. Этот принцип основан на самообмане по принципу: "я пью диетическую газированную воду, поэтому могу позволить себе лишний кусок пирога", – добавляют ученые.

Также существует риск, что сахарозаменители меняют вкус пищи. Искусственные подсластители значительно мощнее, чем столовый сахар. Даже небольшое их количество может придать блюду сладкий вкус. Это, в свою очередь, стимулирует рецепторы и становится причиной выработки толерантности к другим вкусам.

Если вы не хотите, чтобы фрукты и овощи стали для вас менее аппетитными, стоит отказаться от кофе с сахарозаменителем.

Ароматизированные сливки и сиропы



Что опасно добавлять в кофе / фото Unsplash

Ароматизированные сливки и сиропы содержат значительно больше калорий, чем обычное молоко и сахар. Также они содержат опасные добавки, ароматизаторы и пальмовое масло, что связанная с повышением уровня холестерина и нарушением пищеварения.

Сгущенное молоко

Обязательный ингредиент вьетнамского холодного кофе и испанского напитка Café Canario – один из самых вредных продуктов, которые вы можете добавить к утреннему напитку. В двух столовых ложках сгущенного молока содержится 22 грамма сахара и 130 калорий.