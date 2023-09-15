Дієтолог та особистий тренер Мері Сабат розповіла, чому нам варто відмовитися від солоних закусок.

Читайте також Ці 4 продукти містять більше цукру, ніж ви можете подумати

"Солоні закуски можуть сприяти запаленню та накопиченню кишкового жиру при їх надмірному вживанні ", – зазначила дієтологиня. Вживання занадто великої кількості солі може завдати шкоди вашому організму. Картопляні чіпси, плавлений сир та м'ясні закуски є одними з найбільш шкідливих продуктів.

Картопляні чіпси

"Багато картопляних чіпсів смажаться на шкідливій для здоров'я олії, що містить трансжири, які сприяють запаленню і підвищують ризик серцевих захворювань", - зазначила Мері Сабат.

Вона також зазначила, що картопляні чіпси практично не містять поживної цінності, тому вони можуть сприяти переїданню, не забезпечуючи при цьому необхідних поживних речовин.

Закуски із плавленого сиру

Регулярне вживання закусок із плавленого сиру може мати погані наслідки для вашого здоров'я, включаючи запалення та збільшення ваги. До прикладу, палички моцарелли чи плавлені сирки мають високий вміст насичених жирів, а їхнє надмірне споживання може сприяти збільшенню ваги.



Не зловживайте закусками з плавленого сиру / Фото Frianna Foods

Перероблене м'ясо

Мері Сабат рекомендує уникати салямі та бекон через велику кількість натрію та інших консервантів. Вона зазначає, що оброблене м’ясо насичене сіллю. Відповідно надлишкове споживання натрію може призвести до підвищення кров'яного тиску та запалення. А от консерванти та добавки у цьому м'ясі можуть підірвати здоров'я кишечника.