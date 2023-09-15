Диетолог и личный тренер Мэри Сабат рассказала, почему нам следует отказаться от соленых закусок.

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"Солёные закуски могут способствовать воспалению и накоплению кишечного жира при их чрезмерном употреблении", – отметила диетологиня. Употребление слишком большого количества соли может нанести вред вашему организму. Картофельные чипсы, плавленый сыр и мясные закуски являются одними из самых вредных продуктов.

Картофельные чипсы

"Многие картофельные чипсы жарятся на вредном для здоровья масле, содержащем трансжиры, которые способствуют воспалению и повышают риск сердечных заболеваний", – отметила Мэри Сабат.

Она также отметила, что картофельные чипсы практически не содержат питательную ценность, поэтому они могут способствовать перееданию, не обеспечивая при этом необходимых питательных веществ.

Закуски из плавленого сыра

Регулярное употребление закусок из плавленого сыра может иметь плохие последствия для вашего здоровья, включая воспаление и увеличение веса. К примеру, палочки моцареллы или плавленые сырки обладают высоким содержанием насыщенных жиров, а их чрезмерное потребление может способствовать увеличению веса.



Не злоупотребляйте закусками из плавленого сыра / Фото Frianna Foods

Переработанное мясо

Мэри Сабат рекомендует избегать салями и бекона из-за большого количества натрия и других консервантов. Она отмечает, что обработанное мясо насыщенное солью. Соответственно, избыточное потребление натрия может привести к повышению кровяного давления и воспаления. А вот консерванты и добавки в этом мясе могут подорвать здоровье кишечника.