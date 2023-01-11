Ви часто чули про те, що сон у бюстгальтері може сповільнювати ріст грудей, викликати рак молочної залози тощо. Але немає жодних медичних доказів того, що спати в бюстгальтері шкідливо.

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Чи можна спати у бюстгальтері

Немає рецензованих медичних досліджень, які б вказували на будь-які негативні наслідки сну в бюстгальтері. Жінки з більшими грудьми навпаки можуть отримати користь від цього.

Деякі жінки мають болючі груди з горбками, і сон у м'якому бюстгальтері може допомогти обмежити рух грудей під час сну,

​– каже сертифікований грудний хірург Регіна Гемптон.

Це також добре для тих, хто має грудні імпланти. "Сон у бюстгальтері може бути більш сприятливим, якщо це м'який бюстгальтер, який не перешкоджає кровообігу", – каже сертифікований урогінеколог Террі Енн Семюелс.

Сон у бюстгальтері може навпаки допомогти / Фото Unsplash

Чи є побічні ефекти

Так само як немає великих переваг від сну у бюстгальтері, також немає серйозних негативних наслідків.

Немає опублікованих даних про те, що сон у бюстгальтері може завдати шкоди, сприяти раку молочної залози, поганому кровообігу або затримці росту грудей,

– говорить Семюелс.

Єдине, що важливо, – обирати не надто тісний бюстгальтер, щоб він не впирався у шкіру. Адже це може викликати подразнення. Регіна Гемптон радить вдягати бюстгальтер без кісточок.

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